Oroscopo di Paolo Fox settimana dal 22 al 28 agosto: Scorpione in preda alla passione, Pesci occhio a non strafare

Dubbi in amore per il Toro, ma bisogna insistere. Leone a cinque stelle questa settimana. Vergine non abbia paura di prendere la decisione sbagliata.

Segno per segno vediamo le previsioni dell’oroscopo preparate da Paolo Fox e relative alla settimana dal 22 al 28 agosto.

Oroscopo Ariete

Per l’Ariete, con Venere dalla loro parte la settimana si preannuncia a cinque stelle. In amore occorre lasciarsi andare e provare delle nuove passioni, mentre nel campo lavorativo sarà possibile superare anche quelli che sembravano ostacoli insormontabili.

Oroscopo Toro

I nati nel segno avranno qualche dubbio in amore a causa di Venere dissonante che causerà anche qualche incertezza. Sul lavoro è una settimana nella quale insistere sulle idee già presentate, e su nuove intuizioni.

Oroscopo Gemelli

Lasciarsi andare in amore è la scelta giusta per i nati nei Gemelli, insieme alla necessità di confrontarsi con il partner. Nel campo del lavoro buona la posizione favorevole di Giove, specialmente giovedì.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno devono cercare conferma in amore approfittando della buona posizione della Luna. Questo vale soprattutto martedì. Attenzione ai cambiamenti che sono avvenuti nel campo lavorativo e alle trasformazioni.

Oroscopo Leone

Settimana a cinque stelle per i nati nel segno che in amore sono resi più affascinanti dal transito di Venere. In ambito lavorativo attenzione alla posizione contraria di Urano che potrebbe portare delle difficoltà economiche.

Oroscopo Vergine

Per i nati nel segno il prossimo arrivo di Venere potrebbe portare nuovi amori, ma è necessario non avere paura di sbagliare le scelte. In ambito lavorativo è il momento giusto per iniziare ad elaborare qualche progetto per il futuro.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno devono fare di tutto per ritrovare la calma in campo sentimentale ed evitare di affezionarsi troppo. Nell’ambito lavorativo Giove è in opposizione e questo potrebbe portare dei problemi.

Oroscopo Scorpione

Nel prossimo mese di settembre esploderà la passione, ma in questa settimana è necessario restare calmi e non chiudersi in sé stessi, specialmente giovedì.

Nell’ambito lavorativo ci saranno molte occasioni per migliorare.

Oroscopo Sagittario

I nati nel segno devono fare attenzione ad evitare le discussioni e le polemiche in amore, evitando le persone ambigue.

Sul lavoro sarà un buon mese di settembre e in questa settimana si devono verificare alcuni rapporti interpersonali.

Oroscopo Capricorno

Fase di recupero in campo sentimentale per i nati nel Capricorno, con il possibile arrivo di una persona speciale in settembre.

Sul lavoro è necessario non fermarsi, in attesa di un 2023 che sarà sicuramente propizio.

Oroscopo Acquario

Con Venere in opposizione i rapporti in amore saranno più difficili e ci saranno momenti di poca serenità. Miglioramenti dal mese di settembre. Nel lavoro bisogna cercare di non avere fretta ed analizzare bene il lato economico.

Oroscopo Pesci

Qualche problema in amore a causa del rapporto con una persona che dopo aver promesso non mantiene. In ambito lavorativo in questa settimana è necessario accontentarsi e non strafare, con delle conferme già in arrivo.