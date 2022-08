Red Canzian, scoppia un incendio durante il concerto in Puglia: la foto delle fiamme dietro al palco, poi la precisazione

Il musicista dei Pooh ha pubblicato su Instagram la foto dell'incendio scoppiato a pochi chilometri dal palco in cui suonava. Ma ha precisato: "È molto più lontano di quanto non sembri"

Red Canzian ha pubblicato sui social una foto dall’alto da cui si vede un bosco in fiamme a Sant’Agata di Puglia durante il concerto di Red Canzian dei Pooh. L’artista precisa però: “Era molto più lontano dal palco di quanto non sembri”.

Incendio durante il concerto di Red Canzian: la foto pubblicata dal musicista

“La foto tradisce la realtà”: è questo il titolo del post con cui sui suoi profili social Red Canzian racconta quanto accaduto durante il suo concerto in Puglia. L’artista si trovava a suonare nel comune di Sant’Agata quando a pochi metri dal palco è scoppiato un incendio. Nelle immagini, le fiamme sembrano molto vicine al luogo in cui si è tenuto il concerto, che invece sembra tenersi senza particolari stravolgimenti.

Così il musicista ha precisato che la foto non restituisce un’immagine esatta dalle distanze. “Sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora a un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia – ha scritto Red Canzian – in realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembri. Inoltre, gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che era tutto sotto controllo e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava”.

Le fiamme a Sant’Agata di Puglia durante il concerto e la solidarietà di Canzian

Secondo quanto ricostruito dall’agenzia di stampa Ansa, l’incendio a Sant’Agata di Puglia ha raso al suolo 30 ettari di vegetazione. Le fiamme sono scoppiate sabato 20 agosto e i Vigili del fuoco, insieme al personale di Arif, Forestali, volontari e Protezione civile hanno impiegato circa 24 ore per cercare di sedarle. Le fiamme sono divampate per la precisione nel bosco di Monte Croce, a circa 800 metri dal centro abitato del comune pugliese.

Complice il vento, il fuoco è imperversato per diverse ore e ha richiesto l’intervento di 30 unità per essere spento.

In ausilio delle autorità sono entrati in soccorso anche quattro Canadair provenienti da Ciampino e Lamezia Terme per lanciare acqua sulle fiamme. Il musicista Red Canzian ha espresso solidarietà nei confronti dell’ambiente devastato dalle fiamme: “Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti” ha detto, e prende le distanze dalle accuse ricevute: “Mi spiace che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia: il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo che non debba essere ribadito”.