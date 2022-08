Ezio Greggio a Saint-Tropez con i figli Gabriele e Giacomo e la fidanzata Romina Pierdomenico: la foto

Ezio Greggio condivide con i fan una foto della sua famiglia felice in vacanza a Saint-Tropez. Il post su Instagram fa il pieno di like, è una delle rare volte in cui “The Faboulous Four” si mostrano in pubblico.

Il conduttore al mare con i figli e la compagna: la foto

Non era proprio alla golden hour ma la bellezza c’è tutta: Ezio Greggio ha pubblicato sul suo profilo una foto all’ora dell’aperitivo da Saint-Tropez. Tre dei quattro soggetti hanno lo stesso cognome: Greggio e sono quasi uguali. Ezio Greggio è infatti circondato da i suoi due figli Giacomo e Gabriele. Nati dalla relazione del conduttore con Isabel Bengonchea hanno rispettivamente 31 e 27 anni.

Entrambi i figli oggi vivono a Londra e il più giovane dei due ha scelto di seguire la carriera del padre lavorando come attore. Giacomo e Gabriele sono quindi il frutto di un matrimonio durato 20 anni e di cui si è sempre saputo poco. La fine della storia comunque è avvenuta di comune accordo e si è conclusa in buoni rapporti. Dopo per Ezio Greggio è iniziata una relazione con Simona Gobbi, che all’epoca aveva 22 anni e studiava Lettere all’Università. I due vissero il rapporto lontano dai riflettori e si divisero dopo otto anni.

Altrettanto poco si è sempre saputo della storia con la modella e conduttrice radiofonica Romina Pierdomenico, che ha conquistato il cuore di Greggio nel 2018.

Romina Pierdomenico, chi è la fidanzata di Ezio Greggio

Di origine pescarese, Pierdomenico ha acquisito notorietà per essersi qualificata seconda a Miss Italia 2012 e per aver partecipato a Temptation Island. Ma la giovane donna è anche stata una corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi lavora come conduttrice radiofonica su Radio 105 dal titolo 105 Friends. La relazione con Ezio Greggio è nata nel corso dell’edizione 2018 di La sai l’Ultima?

. Greggio era rimasto però affascinato da lei già due anni prima, nel 2016, quando l’aveva incontrata nei corridoi Mediaset. In un’intervista al Corriere della sera, la conduttrice aveva dichiarato di non esporsi per scelta sulla relazione con Greggio: “Ho deciso di non parlarne più tanto – aveva detto – perché è una cosa della mia vita che genera pregiudizi.

Infatti cerco di fare tutto da sola, questa mia nuova avventura a Radio 105 è tutta farina del mio sacco, nessuno ha alzato il telefono per me”. Pierdomenico comunque in quell’occasione aveva parlato di un rapporto di complicità intima con Ezio Greggio, dicendo che al momento dell’incarico a Radio 105 “Era molto orgoglioso.

Da lui – ha rivelato Romina Pierdomenico – imparo sempre qualcosa (…) anche se molti modi di dire lui li ha imparati da me”. La conduttrice aveva quindi rivelato: “È molto divertito dal mio modo di parlare, quando mi arrabbio sbraito in abruzzese”. E pare che alcuni detti di Striscia la notizia, Greggio li abbia “rubati” proprio da lei!