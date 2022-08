La ex tronista di Uomini e donne Teresa Cilia rompe il silenzio sul tumore: “Mi sono ammalata a 24 anni. La fede mi ha salvata”

Sollecitata dai fan che si erano preoccupati per la sua assenza dai social, l'ex tronista ha fatto delle stories per raccontare degli aspetti intimi e dolorosi della sua vita.

Nota per aver partecipato a Uomini e Donne da tronista, Teresa Cilia torna a parlare sui social e lo fa dopo le richieste insistenti dei fan. Da giorni infatti non dava notizie su Instagram e la cosa aveva fatto preoccupare chi la conosce meglio ed era al corrente della sua malattia. Ora l’ex tronista si sfoga sui social.

Teresa Cilia e il tumore: “Mi sono ammalata a 24 anni”

Come ricostruito da Fanpage, Teresa Cilia ha ripercorso momenti intimi e dolorosi della sua vita nelle sue storie Instagram. Da giorni infatti in molti si erano preoccupati perché sembrava fosse scomparsa dai social, ma per fortuna la vita dell’ex tronista scorre normalmente adesso.

In passato non è stato così, perciò Cilia ha voluto aprirsi con i suoi seguaci. “In questi giorni – ha scritto – ho letto un po’ dei vostri messaggi, alcuni mi lasciano a bocca aperta, altri mi hanno riempito il cuore di gioia, perché ammirate il mio coraggio! Guardate attraverso i miei occhi e notate la purezza che c’è in me…beh oggi voglio essere sincera con voi. Molte di voi sono davvero un sostegno per me, ci siete sempre!” Quindi la showgirl ha iniziato il racconto dei momenti bui del passato, caratterizzato da un tumore all’utero.

“Sì – ha detto – è vero ho lottato nella mia vita, ho sofferto, metà della mia famiglia mi ha lasciata troppo presto, sono cresciuta troppo in fretta, ma soprattutto ho combattuto per la mia salute, quando mi sono ammalata avevo solo 24 anni, ero poco più che una ragazzina”.

Teresa Cilia e il doloroso ricordo del padre: “non c’ero per lui e lui non c’era per me”

Come mostrato dalle stories documentate da Fanpage, l’ex tronista ha quindi raccontato i terribili momenti vissuti a quell’età, quando appunto era molto giovane.

“Una ragazzina che non si aspettava tutto questo, ma soprattutto una ragazzina che pensava sempre che lo stesso dolore la stessa paura era passata prima dal padre…io lo stesso dolore con la differenza che io non c’ero per lui perché ero troppo piccola e lui non c’era per me perché era già andato via“.

Con parole struggenti, la giovane rivive quindi quei momenti drammatici dopo la morte del padre e la notizia della malattia: “Una cosa voglio spiegarvi – dice – sapete cosa mi ha salvata? LA FEDE. Sì, perché mi sono rassegnata ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere, vincere e superare tutto!”. Un messaggio di speranza, quindi, rivolto a chiunque stia affrontando una battaglia come la sua.