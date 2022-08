Michelle Hunziker trasloca: com’è fatta la nuova casa a CityLife a Milano con tinte neutre e arredamento chic

In questo periodo di grandi rivoluzioni per Michelle Hunziker, finita la storia con Tomaso Trussardi, la showgirl ha lasciato la villa di Bergamo per trasferirsi nel quartiere inn di Milano, a CityLife. Com'è la sua nuova casa.

Il 2022 non è stato un anno semplice per Michelle Hunziker. La popolare conduttrice Mediaset si è infatti separata da Tomaso Trussardi, dopo otto anni di matrimonio e due figlie. Dal punto di vista lavorativo è invece stato un anno impegnativo ma allo stesso tempo gratificante, grazie al successo del nuovo programma Michelle Impossible, condotto in prima serata su Canale 5. Tornando alla separazione con l’ex marito, Michelle ha dovuto far fronte a un altro profondo cambiamento nella sua routine quotidiana: l’addio alla mega villa di Bergamo dove abitava con Trusardi, seguito dal trasferimento nel quartiere CityLife di Milano, dove ha acquistato casa.

A mostrare le foto della sua nuova abitazione è stata la stessa Michelle sui social, riuscendo anche in questo caso a far fantasticare i propri fan.

La nuova casa di Michelle Hunziker a Milano CityLife

La prima foto postata da Michelle Hunziker su Instagram ritrae un tramonto milanese con vista su uno degli skyline più iconici del capoluogo meneghino, cioè quello sui grattacieli del quartiere CityLife. In seguito, nelle varie Storie su Instagram caricate nei giorni successivi, ci si può fare un’idea ancora più chiara di com’è fatta la nuova casa di Michelle a Milano.

Si può per esempio confermare che le porte delle stanze sono realizzate in legno chiaro, mentre le pareti sono tinteggiate uniformemente di bianco. Non mancano nemmeno caratteristici elementi di ottone all’interno del bagno, grazie ai quali l’abitazione acquisisce un’atmosfera ancora più raffinata ed elegante (non che già non lo fosse prima).

Michelle Hunziker pubblica un selfie nelle stories IG

Moquette chiara e arredi in tinte neutre

Una delle principali differenze con la villa di Bergamo, al netto del contesto abitativo, risiede nella scelta di una moquette chiara anziché del parquet di legno scuro che invece caratterizzava la precedente casa.

Questo almeno è quanto si evince dalle foto del salotto postate da Hunziker sui social nelle prime settimane in cui si è trasferita a CityLife. L’allestimento è completato da arredi in tinte neutre, che insieme agli elementi di ottone del bagno conferiscono a tutto l’ambiente un’aria di relax invidiabile. Ed ecco che immaginare Michelle mentre cammina a piedi nudi sulla morbida moquette del salotto di casa diventa presto un pensiero reale, come testimoniato da alcuni video pubblicati sui social network dall’ex moglie di Eros Ramazzotti, oggi ancora alla ricerca dell’amore dopo la presunta fine della storia con l’aitante chirurgo sardo Giovanni Angiolini.