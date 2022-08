Oroscopo di Paolo Fox del giorno 26 agosto: Ariete in formissima, Gemelli farà incontri fortunati venerdì

Bilancia pronto ad affrontare le questioni rimaste in sospeso per la pausa estiva, Sagittario inizi proprio il 26 settembre i suoi nuovi progetti.

Torna puntuale come sempre l’appuntamento con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni di domani, venerdì 26 agosto, per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Ariete

Sei in buona forma, sia fisica che mentale, e hai la Luna dalla tua parte, grazie alla quale puoi risolvere un problema che ti trascini da un po’.

Toro

Fai le cose con calma, non affrettare i tempi come tuo solito. Nel weekend riceverai una grande dose di positività da parte della Luna.

Gemelli

Da oggi può arrivare una notizia o una risposta di lavoro che attendevi da tempo. Venere favorevole si traduce in amore in nuovi incontri fortunati.

Cancro

Credi in te, senza pensare o ascoltare il giudizio degli altri. Nuove opportunità in arrivo dal punto di vista professionale per chi è in cerca di un nuovo lavoro.

Leone

Qualche problema nelle finanze, soprattutto per chi da tempo culla crescenti ambizioni. Intanto in amore sono finalmente terminate le dispute.

Vergine

Il weekend che sta per arrivare, grazie a uno straordinario novilunio nel tuo segno, ti permetterà di raggiungere un agognato miglioramento. Se avevi in mente di organizzare un incontro, è la giornata giusta per farlo.

Bilancia

Mercurio entrerà oggi nel tuo segno.

Ciò significa che già da queste ore riceverai una maggiore forza per affrontare un discorso lasciato in sospeso.

Scorpione

Fatti scivolare le cose addosso, non prendere tutto di petto come hai l’abitudine di fare, anche perché la Luna tornerà favorevole proprio nella giornata di domani.

Sagittario

L’oroscopo di oggi è molto stimolante, grazie a Venere favorevole, l’ingresso di Mercurio nel segno e una bella Luna.

Il consiglio è di valutare a partire da questo giorno i progetti che hai in mente per il prossimo futuro.

Capricorno

Sei da poco tornato in ufficio ma devi già affrontare una disputa nel lavoro.

Insomma, nulla di nuovo per te che vieni preso costantemente di mira.

Acquario

Mercurio entra in difesa del tuo segno. Approfittane per lanciarti in una nuova iniziativa con tutto l’entusiasmo che riesci a sprigionare nei prossimi giorni.

Pesci

Meno distrazione nello studio e al lavoro. In amore, se vuoi evitare una discussione con il tuo partner Vergine o Sagittario, prova a inventare una scusa credibile.