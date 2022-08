Federica Pellegrini e Matteo Giunta: come è nata la loro storia d’amore e tutto sul matrimonio

Incuriosisce tutti gli appassionati del gossip, la storia d’amore tra la nota ex nuotatrice Federica Pellegrini e il fidanzato e allenatore Matteo Giunta. La coppia ha finalmente deciso di raccontare com’è nato il loro amore e sembra che sia stata proprio lei a fare il primo passo, mentre lui le ha dato il primo bacio.

L’imminente matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Sono ormai imminenti le nozze tra l’ex campionessa del nuoto Federica Pellegrini e l’allenatore Matteo Giunta, i quali hanno finalmente deciso di rendere pubblica la relazione e di svelare i retroscena del loro fidanzamento.



I due fidanzati hanno deciso di non nascondere più al mondo il loro amore e anzi, hanno scelto di parlarne e raccontare come tutto abbia avuto inizio diversi anni fa.

Federica ha fatto il primo passo, Matteo le ha dato il primo bacio

Matteo e Federica si raccontano in un video condiviso da Oggi e lo fanno con gli occhi bendati rispondendo a una sfilza di domande secche, tramite le quali ci sorprendiamo nello scoprire una corrispondenza perfetta e sincera delle risposte. Veniamo quindi a sapere che è stata proprio la campionessa a farsi avanti con l’uomo, mentre Matteo le ha dato il primo bacio.

Ma non ci limitiamo a scoprire questo, perché emergono anche i lati della personalità della coppia, chi tra i due è più testardo, chi più ironico o più forte.

Com’è iniziata la storia d’amore

L’ex nuotatrice e l’allenatore hanno iniziato a collaborare nel 2013, quando lui, era anche il preparatore atletico del cugino, Filippo Magnini allora compagno della nuotatrice; Philippe Lucas era invece il tecnico di Federica.

Nel 2014, però, Federica ha scelto di non farsi più seguire da Lucas e di chiedere a Matteo di allenarla, un sodalizio durato sino al 2016 anche grazie a Magnini, ma destinato a finire.



Mentre dopo la delusione di Rio, Magnini desidera lasciare il nuoto e costruire una famiglia, Federica non si sente ancora pronta: questa discordanza porterà alla dolorosa rottura tra i due.

Allo stesso tempo, Matteo Giunta trascorre molto tempo con la nuotatrice e piano piano per lei diventa qualcosa di più. Per 4 anni i due si sono uniti sia nel lavoro sia nella vita privata, sebbene, soprattutto in pubblico, siano sempre stati attenti a tenere separate le due sfere.

Dopo i Giochi di Tokyo, la coppia ha infine deciso di ufficializzare la propria storia d’amore e di condividere con i fans la recentissima proposta di matrimonio.