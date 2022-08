Francesca Michielin esce allo scoperto: le foto romantiche con il nuovo fidanzato

Due anni di successi per Francesca Michielin, che ha da poco iniziato la sua avventura alla conduzione di X-Factor. Carriera a gonfie vele per l'artista, ma pare che adesso le cose vadano bene anche in amore.

In pochi minuti è diventato famoso anche lui: Davide Spigarolo sarebbe il nome del nuovo amore di Francesca Michielin. Per dovere di cronaca, bisogna specificare che nessuno l’ha paparazzato, ma i due sono usciti allo scoperto insieme in delle foto in cui sorridono felici e abbracciati romanticamente.

Francesca Michielin innamorata: il periodo d’oro della cantante

È un momento intenso per Francesca Michielin, che dieci anni fa pubblicava il suo primo disco Riflessi di me, dopo la vittoria nel 2011 a X-Factor, che oggi conduce. Sembra passata una vita, ma è un decennio, che Michielin ha vissuto senza perdere un treno, un’occasione e neppure un attimo.

Sempre in vetta alle classifiche, sempre in tour, ha sfornato quattro album in studio dal 2012 a oggi, decine di collaborazioni artistiche e una laurea con 110 in canto jazz al Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. Ma il successo di Michielin è quantificabile anche dai fan, affezionatissimi e legati non solo alla sua musica ma a lei, alle sue idee e alla sua energia positiva e intelligente. Sempre con motivata voglia di approfondire, Michielin dà l’esempio alla sua generazione e a tutte le altre. Volto di battaglie per la sostenibilità con un programma su Sky nature, voce contro le discriminazioni di genere con il podcast Maschiacci, amante dello sport e della natura, Michielin magari ha delle cose ancora da imparare, ma a 27 anni è già un esempio.

Quindi non può che essere felice il suo pubblico dopo le foto diffuse nelle ultime ore di sapere che le cose vadano bene anche in amore per l’artista.

Davide Spigarolo: chi è l’uomo nelle foto con Francesca Michielin

Il più romantico tra i due sembra quasi sia lui, che ha pubblicato sul suo profilo diverse foto sul suo profilo Instagram. La prima, pubblicata il 13 agosto, era passata inosservata perché i volti non erano riconoscibili.

Due innamorati si abbracciano al tramonto a Lussinpiccolo, in riva al mare. I veri fan potevano arrivarci, perché negli stessi giorni Michielin pubblicava delle foto in vespa con amici proprio dalla Croazia e soprattutto metteva un like alla foto.

Ma a sciogliere ogni dubbio è la serie di foto comparsa due giorni fa sul profilo di The Spiga e scattata in Alto Adige, in cui si vedono i due complici e sorridenti nel panorama verde del’Alpe di Siusi. Sotto la foto, un commento di Michielin: “Maaaaa” con un cuore blu. Che sia innamoratissima anche lei si intuisce dal suo ultimo post.

Bevendo una birra, Michielin cita una canzone dell’amica Emma: “Non basterà settembre per dimenticare le 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑛𝑒 di cose che ci siamo detti”. Pochissime le informazioni disponibili sul conto di lui. Sappiamo che è un osteopata e personal trainer. Su Instagram molte le foto con campionesse e campioni di atletica leggera, che potrebbe avere allenato. Non resta che augurare il meglio a Francesca Michielin.