Manuel Bortuzzo innamorato: chi è la nuova fidanzata Angelica Benevieri e la foto insieme mentre si baciano

Dopo la rottura con Lulù Selassiè, con cui Bortuzzo ha avuto una love story all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, l’ex gieffino sembra avere riaperto il suo cuore a un’altra persona. La donna, con cui è apparso in foto nelle scorse ore, rischia di essere più famosa di lui.

Manuel Bortuzzo e la foto su Instagram

Sono passati ormai diversi mesi da quando il GF Vip è finito, abbastanza da programmare la prossima edizione con tanti nomi di concorrenti e opinionisti. Le ferite però in tutti i vipponi innamoratisi nella Casa non si erano del tutto chiuse, e in certi casi i messaggi erano stati sibillini, come nel caso di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, che sembravano essersi del tutto dimenticati quest’estate.

In effetti nelle scorse ore è comparsa una foto nel profilo Instagram di Bortuzzo, tra le stories, che conferma che il nuotatore ha voltato pagina. Nella story, Bortuzzo riposta una foto di Angelica Benevieri che lo immortala mentre la bacia appassionatamente. Non basta il cappellino a nascondere il coinvolgimento, che si coglie peraltro dalle mani dei due, avvinghiate l’una con l’altra mentre si scambiano effusioni. Se non fosse chiaro, sopra la foto c’è un cuore rosso che smentisce ogni dubbio.

Ma chi è la ragazza che ha fatto perdere la testa a Manuel Bortuzzo? Pare che sia famosissima, almeno quanto lui.

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri su Instagram: il bacio

Angelica Benevieri: chi è la nuova fidanzata di Manu

Benevieri è un’influencer di 20 anni con 300mila follower su Tik Tok. È di Roma e gravita da tempo nel mondo dello spettacolo. Malgrado la giovane età, infatti, Benevieri ha partecipato a Imperfetti sconosciuti e alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco.