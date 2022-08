Oroscopo di Paolo Fox del weekend 27-28 agosto: nel fine settimana stop alla negatività, in arrivo una svolta

Ecco l’oroscopo che Paolo Fox ha preparato per l’ultimo weekend di agosto, quello del 27 e 28con le previsioni stilate per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno l’oroscopo del fine settimana in amore parte con il piede giusto e quindi si deve fare attenzione a non sciuparlo. Nel lavoro ci saranno molti impegni.

Oroscopo Toro

In questo fine settimana i nati nel segno sono fortunati in amore e anche la Luna è in posizione favorevole. Per quanto riguarda il lavoro saranno dei punti di riferimento precisi per alcuni colleghi.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nei Gemelli quelle del fine settimana saranno delle giornate abbastanza sottotono per cui conviene rimandare le discussioni in amore alla settimana successiva.

Nel lavoro ci saranno dei pensieri opprimenti ma anche delle distrazioni.

Oroscopo Cancro

Nel fine settimana buona serata sentimentale con il partner che porterà cose positive, mentre nell’ambito del lavoro si devono risparmiare le forze.

Oroscopo Leone

Con la Luna nel segno i nati nel Leone non devono farsi fuggire le occasioni in amore. Necessario fare attenzione agli sbalzi d’umore che ci sono in questi giorni movimentati.

Oroscopo Vergine

Per evitare problemi nel fine settimana i nati nel segno in amore devono prendere la vita come viene, ed anche nell’ambito del lavoro, che procede a rilento è necessario attendere settembre per una svolta positiva.

Oroscopo Bilancia

Nel settore sentimentale i nati nel segno avranno una fase un po’ sottotono nel pomeriggio del sabato, ma ci saranno dei recuperi possibili domenica. Svolta nel mese di settembre nel lavoro per i nati nel segno che lavorano come professionisti indipendenti,

Oroscopo Scorpione

In questo weekend è molto importante coltivare amore ed amicizia, tenendo però separate le due cose. Nel lavoro è necessario rispettare i colleghi allo stesso modo in cui lo fanno loro.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno sarà un weekend con il pensiero fisso all’amore, ma forse sarebbe meglio cercare anche delle distrazioni. Soddisfazioni in vista nell’ambito lavorativo.

Oroscopo Capricorno

I nati nel Capricorno devono mollare i pensieri negativi che non comportano felicità in amore. Poche soddisfazioni nel fine settimana in ambito lavorativo.

Oroscopo Acquario

In amore in questo fine settimana le cose procederanno a rilento ma questo non deve preoccupare. Nel lavoro le soddisfazioni arriveranno nella nuova stagione.

Oroscopo Pesci

Per i nati nel segno le avventure non mancheranno ma l’amore vero tarda ad arrivare. Troppo stress nel campo del lavoro, e quindi sarà necessario dare una svolta positiva.