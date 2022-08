Walter Nudo: “Non sono sparito, sono rinato”. Cosa fa oggi, quanti anni ha e che fine ha fatto

Non rinnega il passato ma oggi il conduttore di Colpo di fulmine ed ex showman Walter Nudo è una persona completamente diversa. Cosa fa oggi e come vive.

“Non sono sparito, sono rinato“. Risponde così Walter Nudo a chi lo accusa senza troppi giri di parole di essere sparito dalla televisione. Chi ha vissuto il periodo d’oro degli anni 90 se lo ricorda bene: modello, attore, volto magnetico, voce penetrante, Walter Nudo era sulla bocca di tutti e all’apice del successo mediatico. Gli anni Duemila lo hanno avvicinato al mondo del reality, dove si è rivelato un personaggio vincente: due vittorie, prima all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip, che oltre al denaro e a una nuova fama non gli hanno dato ciò che veramente cercava. E, ironia della sorte, adesso che di soldi non ne ha più come prima è tornato a essere felice.

Il malore e la bancarotta

Soltanto tre anni fa, nel 2019, Walter Nudo veniva colpito da un grave malore: in seguito agli accertamenti medici, la diagnosi evidenziò due ischemie causate da un problema al cuore. Prima dell’ictus, un momento buio, quindi la separazione con la moglie, come raccontato dall’ex attore in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui parlava per la prima volta della sua nuova vita. Un anno prima del malore, trionfò alla terza edizione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi.

Poi, pochi mesi più tardi, l’improvviso ritiro dal mondo della televisione.

Cosa fa oggi Walter Nudo

Oggi Walter Nudo ha 52 anni e pratica la professione di mental coach. Nelle diverse interviste rilasciate alla stampa in questi ultimi due anni, l’ex attore di Incantesimo e Carabinieri ha confermato di aver chiuso definitivamente con il mondo della televisione, sottolineando di aver avuto tutto ciò che di materiale una persona può desiderare, ma di non essere mai stato felice. Di fatto una situazione opposta a quella di oggi, in cui si professa felice pur non avendo nulla in tasca.

Il nuovo Walter Nudo, assai distante dall’icona degli anni 90 quando era un popolare volto della televisione italiana, viene descritto alla perfezione nel libro autobiografico La vita accade per te (un viaggio alla scoperta della felicità). Nella sua seconda opera letteraria, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip 3 esplicita quella che è la sua vera missione, cioè di condividere con le altre persone tutte le lezioni apprese fino ad oggi. Quello di Walter Nudo è un viaggio interiore alla riscoperta della propria essenza, secondo gli insegnamenti della meditazione trascendentale, tecnica meditativa oggi praticata da milioni di persone.