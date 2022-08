Oroscopo del mese di settembre di Paolo Fox: calma piatta all’inizio, dalla seconda metà del mese cambia tutto

Settembre un po' fiacco all'inizio per alcuni segni, ma dalla seconda metà del mese le cose si fanno interessanti. I segni favoriti secondo Paolo Fox.

Scopriamo l’oroscopo del mese di settembre 2022 con le previsioni segno per segno elaborate da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Nel mese di settembre i nati nel segno avranno la possibilità di fare qualcosa di buono nell’ambito lavorativo e dare il via a nuovi progetti. Nell’amore buone prospettive nella seconda metà del mese.

Oroscopo Toro

Il mese di settembre nel campo dell’amore è un po’ addormentato all’inizio, ma successivamente nasceranno nuovi progetti. Anche nel campo del lavoro ci sono delle buone possibilità.

Oroscopo Gemelli

La posizione di Mercurio è favorevole per tutta la durata del mese per i nati ne segno e questo porta ad una ripartenza nell’ambito del lavoro.

In amore grazie alla situazione non contraria delle stelle, ci potrebbero essere buoni sviluppi, ma i nati nel segno saranno più concentrati sul lavoro.

Oroscopo Cancro

In amore per i nati nel Cancro ci potrebbero essere delle distanze con il partner, anche di natura psicologica. In queste mese ci saranno anche delle spese eccessive.

Oroscopo Leone

Possibili scelte in ambito lavorativo per i nati nel segno, anche con cambiamenti piuttosto netti. In amore chi ha avuto uno screzio con il partner avrà difficoltà a recuperare.

Oroscopo Vergine

In amore per i nati nel segno l’inizio del mese sarà con calma piatta, ma dopo una decina di giorni le cose cambieranno.

Sul lavoro è necessario dare maggiore spazio a delle nuove idee e iniziative.

Oroscopo Bilancia

Nel settore lavorativo i nati nel segno devono fare attenzione a non agitare troppo le acque, mentre in amore devono cercare di mostrare una maggiore tolleranza verso le altre persone.

Oroscopo Scorpione

Dal 10 settembre il pianeta Venere torna nel segno e renderà maggiormente propizia la situazione amorosa, favorendo anche nuove storie. Sul lavoro porterà maggiore ottimismo e professionalità.

Oroscopo Sagittario

Mese molto interessante per i nati nel Sagittario, specialmente nella prima decade con la possibilità di capire tutte le possibili evoluzioni amorose.

Per il lavoro i giorni migliori sono quelli dell’ultima settimana.

Oroscopo Capricorno

Seconda metà del mese molto efficace in amore per i nati nel segno, mentre per quanto riguarda il lavoro è necessario avere molta prudenza nell’ultima decade.

Oroscopo Acquario

Il mese di settembre porterà ad una revisione totale in campo sentimentale e questo comporterà anche un cambio di personalità. Nel lavoro è un periodo che precede la voglia di rimettersi in gioco.

Oroscopo Pesci

Attenzione alle situazioni amorose che si sviluppano dopo la prima decade che avranno buon esito. Per i nati nel segno settembre sarà un mese caratterizzato da un recupero psicofisico e verranno assecondate delle richieste in campo lavorativo.