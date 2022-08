Ballo dei Lunapop si è sposato, Cesare Cremonini testimone di nozze suona al matrimonio del bassista: le foto

Ballo, l'ex bassista dei Lunapop si è sposato e per il suo matrimonio con Erika Moltrer, ha scelto come testimone Cesare Cremonini, che era quasi più emozionato di lui.

Un’amicizia lunga vent’anni non può non passare anche dall’altare. In effetti sembra che il matrimonio di Ballo, nome d’arte di Nicola Balestri, sia stato anche quello di Cesare Cremonini. Il frontman dei Lunapop ha fatto da testimone al bassista ma era praticamente più emozionato di lui. Il matrimonio avviene dopo anni di fidanzamento con Erica Moltrer e due figli.

Nicola Balestri detto Ballo si è sposato: le foto del matrimonio

L’emozione sembra grande e condivisa. Ballo, storico bassista dei Lunapop, si è sposato con Erika Moltrer. La cerimonia, con rito cattolico, si è svolta sabato 27 agosto intorno al Lago di Garda.

Proprio nei giorni precedenti, Cesare Cremonini aveva condiviso diverse foto con l’amico e collega in Vespa insieme per l’addio al celibato. “È iniziata la tre giorni da testimone e protettore ideale del matrimonio legittimo (e approvato da tutte le leggi dell’amore) di Ballo con Erika Moltrer” – aveva scritto ill cantante. Il post era corredato da foto dei due felici, in Lambretta, con il lago di Garda alle spalle e un cappello da marinaio in testa a Ballo. Ieri Cremonini non ha resistito e ha pubblicato anche i video dell’ingresso in chiesa dei paggetti, due dei quali figli dello stesso Ballo e Erica Moltrer.

Poi le foto della coppia in mezzo alle vigne e lo scatto nel momento clou del nodo alla cravatta. “Tra tutte le esperienze provate nella mia vita, l’amore è quella che più somiglia alla libertà.

Auguri amici miei” – ha scritto Cremonini. Nel corso della cerimonia, il cantante ha anche eseguito diverse canzoni per la coppia, tra cui Love of my life dei Queen.

Erica Moltrer, chi è la neo-moglie di Nicola Balestri detto Ballo

Poco si conosce sulla riservata moglie di Ballo. Dal suo profilo Instagram si apprende che si tratta di un’ostetrica, amante del crossfit e della montagna.

Moltrer e Ballo hanno avuto già due figli, Camilla e Tommaso, che hanno fatto da paggetti al matrimonio.