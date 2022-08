Matteo Giunta, chi è il neo marito di Federica Pellegrini: come nacque l’amore a bordo piscina, tutti i retroscena

Matteo Giunta non è solo l'attuale marito di Federica Pellegrini: per anni ha avuto un ruolo molto diverso nella sua vita (e c'entra anche l'ex fidanzato di lei, Filippo Magnini).

É dunque arrivato il grande giorno per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il neo sposo Matteo Giunta, del quale in realtà sappiamo ben poco.

Il 27 agosto 2022 Matteo Giunta, 40 anni, e Federica Pellegrini, 34, si sono sposati a Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria: la coppia ha provato a depistare stampa e curiosi anche in merito alla data delle nozze, che invece è stata confermata. Wedding planner del matrimonio era niente poco di meno che il celebre Enzo Miccio.

Ma chi è dunque il fortunato che ha conquistato il cuore di una delle atlete italiane di maggiore successo? Scopriamolo insieme.

Chi è Matteo Giunta, il neo sposo di Federica Pellegrini

Il quarantenne Matteo Giunta è diventato dunque marito di Federica Pellegrini: anche lui è un atleta e in qualità di allenatore di nuoto, nel 2018, è stato premiato con la Palma d’Oro dal CONI.

Matteo Giunta ha iniziato ad allenare Federica nel 2013, quando lei lo ha scelto per sostituire Philippe Lucas, del quale era vice: Federica ha sempre affermato di aver provato sin da subito un grande feeling, innanzitutto lavorativo, con lui. Matteo oltre ad essere stato suo preparatore atletico, è anche cugino dell’ex compagno di lei, il noto nuotatore Filippo Magnini.



Con Matteo Giunta in qualità di allenatore, la Pellegrini ha vinto la medaglia d’oro sia ai Mondiali di Budapest 2017 sia ai Mondiali di Gwangju, nel 2019.

Il grande passo è arrivato a distanza di 4 anni dal momento in cui il feeling si è manifestato anche a livello di coppia: lui non è stato quindi solo il preparatore sportivo della campionessa, tra i due ci sono sempre state parole dolci e di grande affetto, stando però sempre attenti a tenere la loro storia lontano da gossip e riflettori.

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica pellegrini e Matteo Giunta sono apparsi per la prima volta insieme davanti al pubblico sul red carpet, durante una serata di gala della Federnuoto e successivamente, una cena a lume di candela ha reso ufficiale il fidanzamento.



Federica ha sempre parlato di Matteo come di una persona che le ha ridato enormi stimoli sia nello sport, aiutandola in momenti clou della sua carriera, sia nella vita di tutti i giorni. Afferma che è solamente grazie al neo marito se non ha smesso di gareggiare molto tempo prima: lo racconta come compagno di vita e un allenatore unico al mondo.

Giunta è stato accanto alla Pellegrini nel corso delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che hanno segnato il termine della carriera sportiva di Federica: in questa circostanza, lui le aveva scritto una commovente lettera, in cui raccontava delle emozioni che gli aveva fatto provare e che gli sarebbe mancato allenarla e vederla gareggiare ancora.