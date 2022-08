Oroscopo di Paolo Fox del 29 agosto 2022: per pesci guai in amore, per bilancia incontri preziosi

Brutto inizio per Sagittario, Capricorno e Pesci, ma non lasciatevi demoralizzare.

Scopriamo insieme quali sono le previsioni di Paolo Fox per tutti i segni. L’oroscopo del 29 agosto 2022 si prospetta buono ma anche ricco di sorprese.

Ariete

Per te il lunedì si prospetta pieno di dinamicità. È il momento giusto per risolvere una lite in sospeso.

Toro

L’oroscopo è positivo per questo segno così testardo. Troverai qualcuno che ti affiancherà in quel progetto che cerchi di realizzare da tanto.

Gemelli

Il lunedì che ti aspetta sarà duro da affrontare. Il lavoro non va a gonfie vele ma con l’avanzare della settimana tutto migliorerà.

Cancro

Per te questo è un giorno fortunato. In amore potrai contare sulla tua dolce metà e nel lavoro otterrai una promozione.

Leone

Non ti preoccupare se incontrerai degli ostacoli, le previsioni ti ricordano che riuscirai a superarli tutti.

Vergine

Questi sono i tuoi giorni! Cerca di rilassarti e non pensare troppo a quello che dovrai fare durante la settimana. Goditi questo giorno con le persone che ami di più.

Bilancia

Il lunedì che ti aspetta sarà piuttosto favorevole. Secondo l’oroscopo conoscerai nuove persone, alcune importanti per il tuo lavoro. Datti da fare e cerca di mostrarti per quello che sei.

Scorpione

Questo lunedì sarai incastrato tra i tuoi impegni ma non ti preoccupare, c’è sempre tempo per staccare la spina.

In amore ti sentirai di nuovo a casa.

Sagittario

Non ti aspettare grandi cose dall’inizio della nuova settimana. L’oroscopo non è molto favorevole e le previsioni prospettano un brutto periodo.

Capricorno

Per te la settimana inizia con un giorno carico di energie e propositi. Non lasciarti demoralizzare da chi ti circonda ma vai avanti per la tua strada.

Acquario

Le previsioni per tutti i nati sotto questo segno sono più che favorevoli. Nel lavoro avrete grandi possibilità di mostrare chi siete.

Pesci

La settimana inizia con il piede sbagliato.

In amore potrete avere qualche problema di comprensione.