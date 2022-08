Un Posto al Sole, cambia tutto a poche ore dalla prima puntata: non andrà in onda alle 20.45, ecco la ragione

I fan di Un Posto al Sole dovranno attendere un po' più del previsto per vedere la nuova puntata della soap opera napoletana: cambia la programmazione tv.

Torna l’appuntamento giornaliero con Un Posto al Sole per la stagione 2022-2023: i fan della soap opera napoletana possono tirare un sospiro di sollievo, perché l’appuntamento giornaliero con gli abitanti di Palazzo Palladini torna, intoccabile ed inesorabile. Ci sarà però qualche cambiamento sostanziale ed i fan del programma dovranno stare attenti ad accendere il televisore al momento giusto.

Un Posto al Sole non andrà in onda alle 20.45: cosa accade

Un Posto al Sole cambia orario: ne è responsabile l’arrivo del programma Il Cavallo e la Torre condotto da Marco Damilano, che fa slittare la sigla della soap opera di 5 minuti.

La puntata quotidiana inizierà dunque alle 20.50 e sarà così per tutta la stagione 2022-2023. Non preoccupatevi dunque se, accendendo la televisione alle 20.45, non sentirete ancora la celebre sigla della soap opera più amata da decenni.

Un Posto al Sole, anticipazioni: il dramma dietro l’angolo

L’ultima puntata della scorsa stagione di Un Posto al Sole si era conclusa in modo tragico: Lello Valsano, nella furia della vendetta, aveva sparato a Viola e Susanna, colpendo una delle due: scopriremo dunque che ad avere la peggio è Susanna, anche se non è chiaro se sia ferita o morta.

Niko, invece, si troverà in una situazione molto difficile: dovrà prendere una decisione molto dura, e chissà che non sia coinvolta proprio Susanna.

Al contempo, l’accaduto ha scatenato la rabbia di Franco, che ha deciso di mettersi sulle tracce di Valsano per vendicarsi. Intanto, diversi abitanti di Palazzo Palladini tornano dalle vacanze: Silvia è di ritorno con Giancarlo, mentre Filippo e Serena tornano da Maratea.