Amici, Nunzio e Cosmary escono allo scoperto: la foto che conferma cosa sta succedendo tra i due ballerini

Ormai sono giorni che Deianira Marzano, voce del gossip su Instagram, riposta nelle sue stories foto inviate dai fan che mostrano i giorni nascenti di una nuova -seppur non confermata- oppia, quella formata da Nunzio Stancapiano e Cosmary Fasanelli, ex colleghi di Amici. In queste ore, in particolare, stanno circolando foto che mostrano i due mano nella mano, e voi mormorano che i genitori di lui siano già stati presentati a lei.

Nunzio e Cosmary, è flirt tra i due ballerini di Amici

Lui, Nunzio Stancampiano, è stato il ballerino più ironico e carismatico dell’edizione di Amici a cui aveva partecipato.

Lei faceva parte della squadra dei ballerini esattamente come lui. Durante il programma, ad ogni modo, non si erano notati atteggiamenti compromettenti tra i due: lei aveva iniziato una relazione con Alex Wyse, poi conclusasi qualche tempo fa. Cosmary, quando era tornata single, aveva fatto un annuncio pubblico su Instagram: “La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi”.

Nunzio Stancampiano è fidanzato? Il dubbio

Lui, al momento, secondo alcuni sarebbe stato fidanzato e proprio per questo avrebbe voluto tenere la storia nascosta, soprattutto i primi tempi.

Anche questa indiscrezione sarebbe arrivata dalla pagina di Deianira Marzano, come soffiata da parte di un follower: pare, infatti, che lui cercasse in ogni modo le persone che lo avevano fotografato con la ballerina, per chiedere loro di eliminare le foto.

Ora, però, quella fase sarebbe passata e le foto di Nunzio e Cosmary mano nella mano sono ormai cosa nota.

L’amore tra i due potrebbe essere sbocciato mentre entrambi erano impegnati alla registrazione del programma Battiti Live, dove comparivano nel corpo di ballo.

Ora, i due sarebbero andati anche a Taormina dove lei avrebbe incontrato i genitori di lui ai Giardini Naxos (lo riporta il sito Webboh).