Elisabetta Gregoraci, primo giorno di scuola per Nathan Falco in grande stile: quanto cosa la scuola che frequenta

In questi giorni molti bambini e ragazzi sono pronti a riempire gli zaini e ricominciare la scuola, tra interrogazioni, lezioni e verifiche. Tra questi c’è anche Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che frequenta la rinomata International School of Monaco. Ieri, la mamma Elisabetta ha pubblicato alcune foto commoventi del primo giorno di scuola, mostrando uno stile non indifferente.

Lui in divisa, lei con un elegantissimo e stilosissimo pigiama arancione -che risalta l’abbronzatura- e ciabattine Hermès in pelle nera: madre e figlia appaiono impeccabili davanti all’ingresso della scuola a 5 stelle che frequenta il figlio di Flavio Briatore. Il messaggio della mamma per il figlio appare come post di Instagram sul profilo di lei: “È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco Briatore.

È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale. Nathan ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno…imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa”.

In molti, tra i follower, non solo hanno deciso di unirsi agli auguri materni e di augurare al giovane Briatore un anno intenso e costruttivo, ma hanno anche notato un dettaglio impossibile da ignorare: il “piccolo” Nathan è già alto come sua madre Elisabetta, che sfiora il metro e 80.

Nathan Falco Briatore va a scuola: la retta vertiginosa del prestigioso istituto

Nathan Falco Briatore è un ragazzo che, dalla nascita, vive nel lusso che le finanze dei suoi genitori sono in grado di offrirgli. È ovvio che la famiglia Briatore-Gregoraci non abbia deciso di risparmiare su un aspetto tanto importante come l’istruzione, ed è per questo che il giovane rampollo frequenta l’International School of Monaco, istituto molto importante e di rilievo.

È di rilievo anche la retta annuale che si deve pagare per entrare nella scuola. Oltre ai 250 euro che servono semplicemente per inviare la domanda d’ammissione, ne vanno spesi 1500 per la semplice iscrizione a scuola. il primo anno vengono anche richiesti 5mila euro che andranno destinati ad opere di rifacimento della struttura o delle zone di attività e, solo infine, si paga la retta scolastica, che per la fascia d’età 10-13 (quella di Nathan Falco Briatore) si aggira intorno ai 30mila euro. Insomma, non si tratta certo di una suola alla portata delle tasche di tutti.