Gerry Scotti e la frecciatina alla Rai: la domanda su Raffaella Carrà fa esplodere la polemica a Caduta libera

La prima puntata di Caduta libera, il programma a quiz di Mediaset apre con un leggero tono polemico. Protagonista il suo conduttore, Gerry Scotti, che ha colto l’occasione di una domanda per mandare una frecciatina alla Rai.

Gerry Scotti contro la Rai: la domanda su Raffaella Carrà

La trasmissione di Gerry Scotti, il quiz televisivo che va in onda nella fascia preserale su Canale 5, nelle reti Mediaset, è ricominciato per la stagione autunnale ieri sera, 29 agosto e fa già discutere. Il programma prevede domande di cultura generale cui il concorrente deve rispondere con l’aiuto di qualche lettera, quindi completando una risposta già parzialmente visibile.

La domanda che ha suscitato le polemiche è stata: “La rai le ha intitolato gli studi televisivi in Via Teulada”. Il concorrente di Caduta libera ha risposto correttamente dicendo: “Raffaella Carrà”. Scotti ha subito espresso ammirazione per la collega Carrà e apprezzamento per la scelta della dedica. “Anche noi siamo felici” ha detto Gerry Scotti: “Grande Raffaella Carrà, sempre viva nel nostro cuore” mentre in sottofondo suonava la canzone Ballo, ballo, della stessa showgirl.

Gerry Scotti “contro” la Rai: la polemica

A quel punto Scotti ha colto l’occasione per togliersi un cosiddetto sassolino dalla scarpa e ha detto: “Ecco la differenza tra noi e la Rai: noi facciamo domande sulla Rai, la Rai non fa mai domande su di noi.

Avete notato?” – dice il conduttore rivolgendosi a una concorrente e agli spettatori. Il pubblico annuisce e si lancia in applausi scroscianti ma probabilmente perché coglie la vena ironica – per quanto punzecchiante – del presentatore. Gerry Scotti dal canto suo continua: “Si potrebbe fare no? Paese di nascita di Gerry Scotti – simula la domanda – Miradolo Terme (dà la ipotetica risposta, reale luogo di nascita di Gerry Scotti, nda).

Mai non avrò mai questa soddisfazione”. La polemica si chiude nell’ilarità pungente e la domanda passa al concorrente successivo.