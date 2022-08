Marco Damilano: chi è il giornalista e conduttore de Il Cavallo e la Torre, carriera e vita privata

Al giorno d’oggi chi segue i principali programmi televisivi italiani e i talk show conoscerà sicuramente la figura di Marco Damilano. Qust’ultimo, classe 1968 e originario di Roma, si è affermato come giornalista e saggista diventando molto celebre agli occhi del grande pubblico. Ciò che contraddistingue l’uomo infatti è in particolar modo la capacità di spiegare, in modo semplice ma al tempo stesso preciso, temi di natura politica e non solo. Proprio per questa ragione oggi il giornalista è anche uno degli opinionisti di punta di tantissimi programmi tv. La sua passione per la politica comincia già da ragazzo: dopo essersi laureato in Storia contemporanea infatti, Marco Damilano inizia a lavorare per il giornale denominato Segno Sette.

Da qui in poi la sua carriera sarà sempre più in ascesa e lo porterà ad affermarsi in questo mondo. partire dal 2017 assume inoltre la direzione de L’Espresso.

Marco Damilano: curiosità e vita privata

Uno dei progetti portati avanti da Marco Damilano è senza dubbio la conduzione del programma televisivo che andrà in onda su Rai 3 denominato Il cavallo e la torre. Si tratta di una striscia di approfondimento che durerà soltanto dieci minuti e che si concentrerà sull’intervistare un personaggio del momento.

Il giornalista dunque riprenderà ciò che ai suoi tempi aveva fatto Enzo Biagi su Rai 1 ma con un tocco decisamente personale.

Un altro aspetto importante della carriera del giornalista è la partecipazione alla sceneggiatura del film chiamato Piovono mucche che affronta un tema molto importante ovvero quello dei disabili. Proprio per questo motivo il film gli ha fatto ottenere il Premio Solinas. Per quanto riguarda la vita privata di Marco Damilano invece non si hanno molte informazioni poiché l’uomo tende a tenere molto riservata la sua sfera personale.

Da ciò che è emerso però sembrerebbe che Marco Damilano sia sposato anche se non si hanno certezze su dei possibili figli.