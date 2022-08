Oroscopo di Paolo Fox del giorno 31 agosto 2022: buon momento per i Gemelli, il Leone festeggia settembre

Vediamo come gli astri influenzeranno questa giornata del 31 agosto secondo Paolo Fox.

Ariete

Oggi sarete particolarmente coinvolti nella ripresa del lavoro. Tutto il resto passerà in seconda linea, anche il partner che, giustamente, si sentirà trascurato.

Toro

Sarete in gran forma e questo vi permetterà di affrontare al meglio tutti gli impegni della giornata. Molto bene anche l’amore.

Gemelli

Questa giornata sarà particolarmente positiva sotto diversi aspetti. La Luna nel segno vi renderà ottimisti e anche la vita familiare sarà più armoniosa.

Cancro

La Luna in quadratura vi renderà un filino malinconici.

A lavoro non sarete particolarmente prestanti, forse avevate bisogno di qualche altro giorno di relax.

Leone

Oggi sarete particolarmente positivi, con tanta voglia di fare e pronti a mettervi in gioco. Tutto merito della Luna in Bilancia. Qualche progetto potrebbe definirsi molto presto.

Vergine

Per voi nati sotto questo segno potrebbe esserci la possibilità di guadagno non per forza legato al lavoro, magari a qualche investimento o scommesse.

Bilancia

In questa giornata cercate di fare attenzione alle parole, ricordatevi di essere sempre rispettosi. L’armonia resta la vostra compagna di viaggio.

Scorpione

La mattinata sarà piuttosto frenetica, degli imprevisti potrebbero farvi perdere tempo. Sarete anche poco socievoli, tutta colpa di Saturno contro.

Sagittario

Oggi sarete particolarmente attenti alle esigenze degli altri.

Venere nel segno vi renderà ancora più sensibili del solito.

Capricorno

Sarete particolarmente concentrati sulle vostre finanze. Potreste sentire il bisogno di tagliare delle spese superflue. Attenzione, però, a non far prendere il sopravvento alle vostre paure.

Acquario

La Luna in Mercurio vi renderà piuttosto spigliati e disinvolti. Fatevi avanti con sicurezza, è tempo di osare in amore e sul lavoro.

Pesci

Ultimamente vi siete aggiudicati un bel gruzzoletto, utilizzatelo in maniera intelligente, oppure mettetelo da parte per i tempi più bui.