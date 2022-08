Amici, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori: il romantico nome scelto per il piccolo

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori. La coppia di ex ballerini di Amici, insieme da ben 9 anni, ha dato alla luce il primogenito, al quale è stato dato un nome molto romantico e di ispirazione…shakespeariana. Mamma e papà hanno annunciato la nascita con un post di coppia su Instagram, in cui hanno raccontato di essere, ovviamente, al colmo della gioia e di stare provando “un’emozione indescrivibile”.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono genitori: è nato Romeo Maria

Il primo figlio di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli si chiama Romeo Maria: il primo dei suoi nomi, con il senno di poi, era intuibile dal fatto che da mesi i due genitori postavano citazioni tratte da Romeo e Giulietta, la celebre tragedia di Shakespeare.

Anche per annunciare la nascita i due hanno “scomodato” il poeta inglese: “D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato”. Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”.

Per ora non ci sono ancora foto del piccolo, ma un semplice ritratto delle 3 mani di mamma, papà e nuovo arrivato che si toccano. La notizia della gravidanza era arrivata a febbraio, nel giorno di San Valentino, quando la ballerina aveva pubblicato una sentita dichiarazione d’amore a Marcello Sacchetta rivelando anche l’arrivo del nascituro: “Noi tre ci conosciamo già… In un tempo senza tempo abbiamo deciso di essere madre,padre e creatura.

Tutto sarà perfetto nelle gioie e nei dolori perché è cio che abbiamo stabilito. Nulla arriva a caso✨. Mamma e Papà A voi auguro nel giorno dell’amore dì costruire la vostra vita con filo conduttore questo sentimento così potente e puro che guida il mondo dei giusti.…grazie per il vostro affetto sincero,ce lo prendiamo tutto”.