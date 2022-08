Charlbi Dean morta a 32 anni, l’attrice e modella colpita da una “improvvisa malattia”

L'attrice era protagonista del film "Triangle of Sadness", Palma d'Oro a Cannes 2022. Scampata a un grave incidente stradale nel 2008 non senza conseguenze, ora una "malattia improvvisa" sarebbe stata fatale per Charlbi Dean.

L’attrice e modella sudafricana Charlbi Dean è morta inaspettatamente all’età di 32 anni. La sua morte ha lasciato sgomento il mondo dello spettacolo, anche perché la causa ufficiale della scomparsa non è stata chiarita. Dean sarebbe deceduta a causa di una “improvvisa malattia”.

Attrice di Triangle of Sadness morta all’improvviso a 32 anni

La notizia è arrivata ieri sera in Italia ma la morte sarebbe avvenuta lo scorso lunedì 29 agosto a New York. L’attrice Charlbi Dean è morta all’improvviso, per cause ancora da chiarire. I media americani parlano di una “improvvisa malattia” che sarebbe stata fatale per lei.

Nel 2008, l’attrice era sopravvissuta a un serio incidente che aveva avuto gravi ripercussioni sulla sua salute. Dean infatti ne era uscita con le ossa rotte e un pneumotorace. Ma si era ripresa e aveva anche continuato la sua carriera ricevendo peraltro il Palmares per l’interpretazione nel suo ultimo film Triangle of Sadness, uscito nel 2022 e presentato lo scorso 21 maggio al Festival Di Cannes. È ancora da chiarire quale fosse la patologia che non le avrebbe lasciato scampo, ma sembra confermato che la malattia le era stata diagnosticata di recente.

Chi era Charlbi Dean: carriera dell’attrice e modella

Dean nata nel 1990 a Città del Capo, capitale del Sudafrica e il suo debutto nel mondo del lavoro era avvenuto all’età di soli sei anni come modella, tanto da essere definita una “baby modella”.

Precoce era stato anche l’esordio nel mondo del cinema, dove era apparsa nel film Spud a dieci anni, nel 2010. Tre anni dopo, era nel cast del sequel dello stesso film, Spud 2 e nel frattempo aveva partecipato a un cortometraggio, Illusive Fields e a Death Race. Ma la fama per lei è arrivata con Triangle of Sadness, uscito nel 2022 e presentato lo scorso maggio al Festival di Cannes.

Nel film, Charlbi Dean veste i panni di Yaya, fidanzata modella del protagonista Carl (interpretato dall’attore Harris Dickinson). Il film è una commedia drammatica dal titolo parlante, che infatti indica la zona a forma triangolare in cui si concentrano le rughe sul viso. Nella pellicola, la vita di coppia altalenante dei due modelli viene sconvolta da una crociera sul Mediterraneo a cui partecipano gratuitamente, da top model e influencer, per fare pubblicità a un brand. La navigazione su un super yacht però viene stravolta da un naufragio che cambierà le vite dei protagonisti.

Il film, che ha ricevuto la Palma d’Oro proprio a Cannes nel 2022, è l’ultimo a cui l’attrice ha preso parte.