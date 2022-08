Federica Aversano, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne che aveva corteggiato Matteo Ranieri

Federica Aversano è la nuova tronista del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne 2022. La giovane donna è nota per essere stata la corteggiatrice di Matteo Ranieri, che la rifiutò e per questo abbandonò il programma. Federica sul trono affiancherà Lavinia Mauro.

Chi è la nuova tronista Federica Aversano

Federica Aversano ha già partecipato al programma di Canale 5, Uomini e Donne, in qualità di corteggiatrice di Matteo Ranieri: quest’anno riproverà a trovare l’amore, ma questa volta ma nelle vesti di nuova tronista, insieme a Lavinia Lauro.

Nata a Caserta 28 anni fa, la Lauro vive a Santa Maria Capua Vedere, ha un bimbo di 2 anni e mezzo, nato da una precedente relazione, e un profilo Instagram con oltre centomila follower.



Ma come descrive se stessa Federica nel video di presentazione su WittyTv? Come una donna istintiva e rompiscatole: le persone dicono sia piuttosto antipatica e lei conferma di esserlo, ma semplicemente perchè i pareri altrui non le interessano. Parla di sè come di una donna dal carattere forte e se qualcuno invade i suoi spazi, è capace di diventare una iena: è facile diventare sue amiche, ma è altrettanto semplice inimicarsela. In amore, però, con il tempo pare sia diventata molto riflessiva, tuttavia, è single da ormai 3 anni.

Federica si descrive come una persona buona ma non stupida, è leale e a chi lo merita, dà tutta se stessa senza risparmiarsi.

Il passato di Federica Aversano

Federica Aversano ha perso suo padre a soli 8 anni e racconta lo con visibile commozione. Questo dolore precoce le ha fatto mancare la sicurezza in se stessa e infuso il bisogno di cercare protezione in un uomo. Desidera fare le scelte giuste, avere una sua famiglia e non sbagliare più come è accaduto in passato, ma senza doversi necessariamente accontentare.

La scelta di stare da sola da ormai 3 anni è legata proprio al fatto che, in passato, Federica ha provato a mettere su famiglia insieme al padre del piccolo Luciano Giuseppe, ma fallendo.

I rapporti con l’ex sono ottimi, sono due genitori separati che si prendono cura del figlio.

Il suo uomo ideale deve essere sveglio, sorridente, simpatico, con carattere ma senza essere sbruffone. Il desiderio è quello di trovare un uomo con il quale condividere tutto, uno che non scappa e che le dia le giuste attenzioni.

Federica Aversano a Uomini e Donne dopo il rifiuto di Matteo Ranieri

Come abbiamo accennato, Federica tornerà come tronista dopo aver corteggiato Matteo Ranieri nell’edizione precedente, quando l’uomo ha preferito Valeria Cardone a lei.



Come rivelano le foto su Instagram, in questi giorni Federica ha ospitato l’altra corteggiatrice del programma e sua cara amica Soraia Allam Ceruti.