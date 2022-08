Goffredo Cerza, tutto sulla famiglia d’origine del fidanzato di Aurora Ramazzotti: i genitori e la sorella

Di Aurora Ramazzotti sappiamo tutto, soprattutto che è figlia del cantante Eros e della presentatrice svizzera Michelle Hunziker, ma del suo compagno di vita da 5 anni, Goffredo Cerza, in realtà, si sa ancora troppo poco e ancora meno della sua famiglia che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Chi sono dunque i genitori e la sorella del fidanzato della 25enne presentatrice e influencer Aurora Ramazzotti? Scopriamolo insieme.

Chi sono i genitori di Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti?

Mentre Aurora Ramazzotti è figlia d’arte, il fidanzato Goffredo Cerza no, infatti, cercando in rete non si trovano molte notizie sulla sua famiglia, che viene dal settore medico.

Scopriamo però che Francesca Romana Malato, la madre di Goffredo, è manager presso un noto Poliambulatorio romano ed è davvero legata al figlio, del quale da sempre sostiene le scelte e le passioni.

Il padre, invece, si chiama Fabio Cerza ed è specialista in Ortopedia e Traumatologia; ma Goffredo ha anche una sorella alla quale è molto legato, si chiama Carolina, è biologa nutrizionista ed è già madre di una bimba di due anni.

Goffredo si è laureato in Ingegneria Elettrica presso l’University of London e, sempre a Londra, è diventato Marketing Manager e Business Analyst.

Con la pandemia ha però deciso di tornare in Italia, stare vicino ad Aurora e aprire un suo centro “kingcerzfitness“, facendo diventare una passione per il fitness un vero e proprio lavoro.

Il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Goffredo e Aurora si sono conosciuti a Londra tramite un’amica in comune, Sara Daniele, sembra si siano innamorati a prima vista e la loro relazione va avanti ormai da 5 anni. Dopo qualche anno l’affiatatissima coppia ha deciso di andare a convivere, allargando la famiglia con la gattina Sabina Miao.



Lei descrive il 26enne come un uomo romantico, gentile ed educato.

É notizia di questi giorni che, ad allargare la famiglia Cerza-Ramazzotti arriverà presto anche il primo figlio dei due fidanzati. Al momento sappiamo solamente che Aurora è incinta, ma non se si tratti di un maschio o una femmina.

Sono di questi giorni le prima foto pubblicate dalla stessa influencer, che la immortalano nel nuovo appartamento milanese, arredato con l’aiuto di un noto studio di design del posto, e dove la coppia si trasferirà a settembre. Non si sa in quale zona di Milano si trovi la casa, tuttavia, dalla cucina e dai primi mobili si comprende che Aurora ama il nero e che punterà su uno stile minimal ed essenziale.