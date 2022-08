Leonardo DiCaprio e la fidanzata Camila Morrone si sono lasciati? La carriera di lei e la differenza di età

A riferirlo è il sito di gossip People, che avrebbe appreso la notizia dalla "Fonti". Non è la prima volta che circolano voci di rottura con Camila Morrone, che ha circa la metà degli anni di Dicaprio. Ora però sarebbe vero.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sarebbero lasciati. L’attore di Titanic e la modella e attrice stavano insieme da quattro anni ma adesso la storia sarebbe giunta al capolinea.

“DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati”: la notizia di People

La premessa è che questa notizia circola periodicamente, ma questa volta sembra sia realtà. A riportarla è la rivista People, che la attribuisce a “fonti” dirette. Nel 2019, lo stesso sito di gossip aveva raccontato come la coppia avesse intenzioni serie “Non è certo una relazione casuale, aveva riportato la rivista. Camila trascorre molto tempo a casa sua (…) Leo l’ha presentata a entrambi i suoi genitori molto tempo fa”.

Sempre altre “fonti”, avevano rivelato alla rivista che durante il lockdown del 2020 i due hanno trascorso “24 ore su 24, 7 giorni su 7 l’uno con l’altra” e questo li avrebbe avvicinati ulteriormente. Tuttavia è circolata diverse volte la voce che si fossero lasciati, una voce mai confermata dagli interessati, e soprattutto smentita dai fatti. Fino allo scorso 4 luglio i due erano sicuramente insieme, beatamente in spiaggia a Malibu. Ora secondo People si sarebbero lasciati ma né conferme né smentite sono arrivate da Dicaprio e Morrone.

Quel che è certo è che ad agosto Morrone si trovava a St. Tropez con la madre mentre DiCaprio è stato visto a cena con amici senza di lei a Los Angeles e poi in giro con i suoi “fellas” a New York.

Camila Morrone: chi è la (ex?) fidanzata di Leonardo DiCaprio e cosa ha detto sulla differenza di età

La storia tra DiCaprio e Morrone è stata vissuta lontano dai riflettori. Non esistono foto ufficiali di loro due insieme ai red carpet e i loro profili Instagram sono strettamente dedicati ai loro interessi professionali e individuali. Malgrado stiano o siano stati insieme per quattro anni, sui loro social non c’è nessuna traccia di immagini di coppia e momenti condivisi.

Parte del riserbo è forse dovuto alla differenza di età, pari a 22 anni.

L’attore e premio Oscar Leonardo DiCaprio infatti ha 47 anni mentre lei 25. In un’intervista al Los Angeles Time, Morrone aveva dichiarato: “Ci sono tante relazioni così a Hollywood e nella storia del mondo, dove le persone hanno grandi differenze di età. Penso che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole”. Malgrado la giovane età, Morrone ha una carriera ben avviata. Figlia di madre attrice, Lucila Polak e padre modello, Maximo Morrone, Camila ha ereditato entrambe le passioni dei genitori.

Di origini argentine, da modella ha esordito nel 2016 finendo sulla copertina di Vogue Turchia e oggi sfila per molti brand famosi come Gucci e On. Da attrice invece ha debuttato insieme a James Franco nel film Bukowski nel 2013, a soli 16 anni.