Poli Opposti: tutto sul film con Luca Argentero e Sarah Felberbaum

Stasera in onda su Rai uno il film con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. La pellicola andrà in onda a partire dalle 21.25. Di cosa parla e qual è la storia

Poli Opposti è la storia di Stefano Parisi e Claudia Torrini, rispettivamente Luca Argentero e Sarah Felberbaum, impegnati nel lavoro e soddisfatti della loro vita professionale ma con un senso di vuoto dovuto alla mancanza d’amore. Stefano, infatti, è uno psicoterapeuta specializzato nei problemi di coppia mentre Claudia è un avvocato divorzista, combattiva e sempre pronta ad attaccare.

I due non pensano all’amore, anche se la loro intera esistenza è centrata sulla vita di coppia di clienti e pazienti, su amori finiti, tradimenti, incomprensioni e tentativi di riconciliazione.

Poli Opposti: Sarah Felberbaum e Luca Argentero più teneri che mai

Come spesso accade nelle più appassionate storie d’amore, i protagonisti inizialmente non si tollerano e cercano di farsi guerra: l’uno, infatti, si sforza di riconciliare le coppie in crisi, mentre l’altra spera che decidano di separarsi.

Il punto di incontro, ça va sans dire, è proprio il loro lavoro che li rende opposti eppure così simili nella quotidianità e nello sforzo di perseguire obiettivi precisi. E il fine comune è anche quello di affrancarsi dalle precedenti relazioni fallimentari, come quella tra il dottor Parisi e sua moglie Mariasole, figlia di un noto psicoterapeuta totalmente incentrato su se stesso e Claudia, che conosce la fatica di crescere un figlio da sola tra mille difficoltà.

Poli Opposti: una commedia di successo

Inizialmente i protagonisti si scontrano facendosi guerra in continuazione, ma lentamente il ghiaccio si scioglie e l’opposizione diventa polarità, intesa come dipendenza reciproca tra due contrapposti elementi.

Diversi ma complementari, necessari l’uno all’altro e per questo destinati a stare per sempre insieme.

Grazie all’elegante leggerezza offerta dal regista Max Croci e alla sottigliezza di alcune battute bene interpretate da Sarah Felberbaum e Luca Argentero, Poli Opposti diventa una commedia d’amore realistica e romantica che fa sognare e sorridere il pubblico, una storia d’amore moderna che diverte e fa riflettere sulle dinamiche delle relazioni oggi.