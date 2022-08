Sarah Felberbaum, chi è la celebre attrice e moglie di Daniele de Rossi

Sarah Felberbaum nasce a Londra nel 1980, sotto il segno dei pesci. Suo padre è uno statunitense con origini ungaro-russe e sua madre è inglese, anche se la piccola Sarah sbarca in Italia a un anno, stabilendosi definitivamente a Roma. Con i suoi 173 cm di altezza e un fisico invidiabile, la donna è conosciuta oltre che per essere la moglie dell’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, anche per le sue doti di attrice.

Sarah Felberbaum, il segreto della bellezza dell’attrice

Il segreto della bellezza di Sarah Felberbaum, semplice ed elegante, è senza dubbio una vita attiva fatta di tanto sport e la classica dieta mediterranea, che segue da quando era ragazza e le permette di sentirsi bene e in forma.

Ma non solo, la luce che brilla nei suoi occhi viene alimentata soprattutto dall’amore per la sua famiglia, che custodisce gelosamente proteggendola dalla luce dei riflettori. Suo marito è infatti Daniele De Rossi, conosciuto per essere stato in passato un calciatore della Roma, con lui ha due figli: Olivia Rosa nata nel 2014 e Noah, nata nel 2016. I quattro formano veramente una bella famiglia che spesso vediamo sul profilo Instagram della mamma, dove posta momenti di vita quotidiana che lasciano intravedere la dolcezza di Sarah.

La carriera di Sarah Felberbaum: tutti i suoi successi

Dopo una breve carriera come modella all’età di 15 anni, Sarah Felberbaum si rende nota al grande pubblico con la partecipazione a diversi spot pubblicitari e ad alcuni videoclip di Zero Assoluto e Nek.

Nel 2000 arrivano le prime importanti proposte come conduttrice a Top of the Pops e in tante miniserie, tra cui Giorni da Leone, Caterina e le sue figlie, Caravaggio, Mal’aria, La figlia di Elisa e Ritorno a Rivombrosa. Ma non solo, ricordiamo alcune importanti interpretazioni nella fiction Una grande famiglia, Il giovane Montalbano, Il principe abusivo e Cardiofitness.

Le ultime partecipazioni, infine, riguardano Non mi lasciare, trasmessa quest’anno con Alessandro Roia e Vittoria Puccini.