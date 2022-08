Uomini e Donne: Davide Donadei e Roberta Di Padua, è flirt? Ora è lui a spiegare cosa sta accadendo

Uomini e Donne, Davide Donadei dopo la rottura con Chiara Rabbi sembra scatenato e pronto a ricominciare: nel suo mirino, forse, una "ex collega" di Uomini e Donne.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati da circa due mesi, ma lui sembrerebbe essere già in una fase di consolazione e nuovo divertimento. A controllare ogni mossa dell’ex tronista di Uomini e Donne è ovviamente il segugio del gossip, Deianira Marzano, che sta monitorando con l’aiuto di follower e fotocamere dei cellulari impazzite il giovane Donadei, che ora sarebbe “sotto inchiesta” perché parrebbe avvicinarsi con una ex “collega” di Uomini e Donne, Roberta Di Padua.

Davide Donadei e Chiara Rabbi, cosa succede con Roberta Di Padua

Davide Donadei e Chiara rabbi si erano lasciati tra commenti passivo aggressivi, dediche poetiche, silenzi eloquenti e dichiarazioni vaghe (insomma, lo starter pack irrinunciabile di chi si lascia sui social).

Lui era immediatamente entrato nel mirino dei follower, soprattutto perché pareva che la decisione della rottura fosse sua: era stato fotografato da solo, a tratti più triste del solito e poi, nell’ultimo periodo, ben deciso a lasciarsi il passato alle spalle tra balli in discoteca e flirt più o meno casuali con moltissime ragazze. Ultimamente un flirt in particolare ha però attirato l’attenzione di tutti: quello con Roberta Di Padua, che entrambi starebbero negando parlando solo di “amicizia” e di una serata in cui sono finiti a cena casualmente insieme.

Davide Donadei spiega come stanno le cose

Pare, infatti, che i due si siano ritrovati nello stesso albergo e che, secondo alcuni follower testimoni, abbiano passato la notte insieme.

A smentire è proprio lui, che nelle stories condivide i messaggi scambiati con la ragazza (saranno proprio tutti i messaggi? Difficile dirlo) e racconta: “Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la storia finita con Chiara, lei mi ha scritto come stai. Fine. Ieri dopo la diretta su Ig, Roberta era qui e abbiamo deciso di mangiare insieme accanto all’hotel nel quale ero”.

Ad ogni modo Donadei ha spiegato di sentirsi libero di fare ciò che vuole: “Sono solo, se volessi vedere una ragazza non dovrei dare conto a nessuno”.