Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Lavinia Mauro, modella e studentessa he corteggiava Nicolò Brigante

La nuova tronista del programma che a breve tornerà in onda su Canale 5, Uomini e Donne, e che sarà affiancata da Federica Aversano, si chiama Lavinia Mauro, classe 1996 e già nota nel medesimo dating show in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante.

Chi è Lavinia Mauro

Manca pochissimo per il ritorno di onda del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e finalmente sono stati resi noti i nomi delle due troniste: insieme all’ex corteggiatrice dell’edizione passata, di Matteo Ranieri, Federica Aversano, ci sarà la corteggiatrice di Nicolò Brigante, Lavinia Mauro.

Lavinia, 26enne di Roma, si è presentata su WittyTv e sin da subito si è mostrata molto determinata: nonostante si stia aprendo un futuro roseo nel mondo della televisione, intende portare a termine gli studi in Scienze Politiche e relazioni internazionali.

Le mancano solamente 6 esami alla laurea e a breve sosterrà quello di Spagnolo e di Organizzazione e contabilità dell’amministrazione dei servizi pubblici.

Lavinia ha praticato tantissime attività come, danza classica e moderna, nuoto, equitazione, pattinaggio su ghiaccio e ginnastica artistica.

Lavinia Mauro, la famiglia: il papà avvocato e la mamma imprenditrice

Lavinia Mauro è molto affezionata a entrambi i suoi genitori e alla sorella maggiore: suo padre, il tenero della famiglia, è avvocato, la madre, alla quale dice di somigliare e pare sia la severa della casa, è imprenditrice, e la sorella, con la quale ci sono molti conflitti caratteriali ma che dice di adorare, è ingegnere.

Del padre dice sia giovanile ma anche all’antica e si ritiene molto fortunata perché non le ha mai mancato nulla, forse persino viziandola; inoltre, è grata perché le hanno donato un’educazione e una formazione permettendole di frequentare le scuole migliori.

Che amore cerca Lavinia Mauro

Oltre che negli studi, Lavinia sembra molto determinata anche quando descrive il tipo di uomo che vorrebbe avere al suo fianco: in passato ha già sofferto molto per amore, senza darlo a vedere e comprende subito se un uomo può piacerle o no: ad esempio, la potrebbe conquistare un uomo paziente, tenace, non noioso e sportivo.

Lei non è una donna che farebbe il primo passo, si ritiene all’antica ma, di certo, se qualcuno le interessa lo fa capire.

Le precedenti esperienze in televisione

Lavinia Mauro non è neofita della televisione, infatti, ha già recitato in alcuni film come “Il ragazzo della Giudecca” di Alfonso Bergamo, in qualche cortometraggio, come in “48 ore” di Massimiliano Franciosa e in “Sex single” di Ennio Contorti.

In teatro, nel 2015, ha invece partecipato in “Aria Condizionata” di Riccardo d’Alessandro.