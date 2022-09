Come sono le case di Amadeus e Giovanna Civitillo, dimore incantevoli a Milano e Roma

Possiamo affermare che la casa milanese del presentatore tv Amadeus e della moglie Giovanna Civitillo sia davvero lussuosa e lasci davvero senza parole chi ha la possibilità di ammirarla.

Pareti dorate, ampie finestre e incantevole vista sulla città dall’alto, fanno di questa dimora una delle case più eleganti e particolari della città di Milano. É sufficiente fare un salto sui social media per renderci conto che la coppia non fa mistero della propria abitazione e sono consapevoli di vivere in un posto da sogno. Ma com’è fatta esattamente la casa di Amadeus e Giovanna? Scopriamolo insieme.

Dove vive Amadeus e com’è fatta la sua casa

Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, è nato a Ravenna ed è un noto presentatore italiano che sta ottenendo una serie di risultati non da poco, al punto che possiamo dire sia l’uomo del momento.

Ma dove vive Amadeus, insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al figlio Josè? La famiglia abita in un ampio appartamento che sovrasta Milano e dona una vista panoramica che lascia senza fiato: scopriamo tutto questo anche grazie alle tante foto postate dallo stesso presentatore.

L’appartamento si trova al quindicesimo piano di un grattacielo nei pressi di Corso Sempione, a Milano, ed è illuminato grazie alla presenza di ampie finestre con vista sulla CityLife e dal parquet chiaro che non fa renderlo ancora più luminoso.

L’edificio è stato costruito in occasione dell’Expo 2010. Il salone di casa ha pareti sul tono del bianco e dell’oro ed è arredato con ampi divani bianchi: la coppia ama il design e lo dimostra con vari elementi che sembrano appartenere a Fornasetti, a partire dal cuscino sul divano e proseguendo con alle poltrone che arredano il salotto, tutte rivestite con un tessuto che ricorda appunto la nota azienda.

In tema con il salone, anche la camera da letto appare sui toni del dorato e del bianco; sulle pareti sono appese una serie di foto e un grande specchio dalla cornice anch’essa color oro.



A se stante rispetto alle altre stanze, è invece la cucina con mobili dai toni fuxia e il grande frigo in acciaio. La vista è sui grandi palazzi di CityLife e Amadeus l’ha mostrata in una foto con il figlio dopo una partita con l’Inter.

La casa romana di Amadeus

Oltre alle foto dell’appartamento milanese, Amadeus mostra però anche quelle relative alla sua dimora romana e salta subito all’occhio la differenza tra le due case.

A differenza di quella situata a Milano, la casa di Roma è una villetta al piano terra circondata dal verde, dove Amadeus e il figlio Josè si divertono a giocare a calcio.



La villetta romana è arredata secondo uno stile classico, con tante piante e mobili in legno: si tratta di un’accogliente oasi in cui Amadeus vive insieme alla sua famiglia dedicandosi al giardinaggio, un hobby per lui rilassante. É proprio nella confortevole e verdeggiante dimora romana che il conduttore televisivo e la sua famiglia, nel 2020, scelsero di trascorrere il lockdown durante la pandemia. In ogni dove, Amadeus e Giovanna sono seguiti da una dolcissima cagnolina che fa le feste ogni volta che il conduttore torna a casa.