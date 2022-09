Cristina Ciacci, chi è la figlia di Little Tony nata dal matrimonio con Giuliana Brugnoli: lavoro e vita privata

Il matrimonio tra Little Tony e Giuliana Brugnoli non ebbe lunga durata, ma la coppia ebbe una figlia -Cristina- che oggi è una donna adulta, madre di 5 figli.

Cristina Ciacci al giorno d’oggi è un nome molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e viene identificato con il volto della figlia dell’amato cantante italiano Little Tony. La donna, classe 1974, è infatti apparsa in diversi programmi televisivi per parlare della scomparsa dell’amato papà e della sua vita da figlia di genitori fuori dal comune. Cristina Ciacci è stata il frutto dell’amore del giovane Little Tony con la moglie Giuliana Brugnoli con cui era convolato a nozze nel 1972. Il cantante di Cuore Matto è stato legato all’hostess di volo per ben dodici anni, dopo una corte fatta alla donna durata per ben 6 mesi (sembra infatti che Giuliana inizialmente non avesse alcuna intenzione di frequentare l’artista nonostante lui fosse già celebre nel panorama musicale).

Dopo la nascita di Cristina però la coppia ha cominciato ad allontanarsi sempre di più, in particolar modo a causa degli impegni di lavoro che occupavano entrambi.

Che cosa fa oggi Cristina Ciacci

Proprio la continua assenza dei genitori ha fatto si che Cristina Ciacci crescesse con fragilità e dolori che si è portata dietro sin dall’infanzia. In alcune interviste infatti la donna ha raccontato di aver sofferto per lungo tempo di anoressia, malattia che l’ha portata a discutere spesso con il padre che non l’accettava.

Quando però la madre di Cristina è morta nel 1993 a causa di un tumore, i rapporti tra Little Tony e sua figlia sono diventati più distesi.

I due si sono riavvicinati anche grazie alla passione per la musica che li accomuna: anche Cristina infatti ha una bellissima voce come quella del padre. Oggi la donna ha cinque figli avuti da matrimoni con tre uomini differenti. Nonostante ciò Cristina Ciacci vuole comunque mantenere riservata la sua vita privata, anche se sembrerebbe che la donna abbia trovato un nuovo compagno di cui però non si hanno informazioni.