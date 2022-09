Pippo Baudo, tutte le donne della sua vita: la prima moglie Angela Lippi e la travagliata relazione con Katia Ricciarelli

Pippo Baudo, oltre a essere stato uno dei più grandi presentatori italiani, volto storico del Festival di Sanremo, si è dato da fare anche a livello sentimentale. La maggior parte delle persone associa la sua figura a quella della cantante lirica Katia Ricciarelli, con cui è stato sposato dal 1986 al 2004, anno della separazione tra i due (fino al divorzio sancito nel 2007). Non tutti sanno, invece, che la Ricciarelli non è stato l’unico amore del conduttore di Fantastico e Mille lire al mese. Prima di lei, infatti, tante altre donne si sono avvincendate nella vita sentimentale del presentatore, incluse le due che hanno regalato a Baudo la gioia di diventare padre.

Angela Lippi: la prima moglie di Pippo Baudo

Angela Lippi è stata la prima donna che Pippo Baudo ha portato all’altare. Dalla loro relazione è nata Tiziana, oggi nota alle cronache dello spettacolo per il ruolo di PR in collaborazione con RTL 102.5 e per la sua relazione con il noto speaker di Radio Italia Mirko Mengozzi (i due si sono sposati nel 2009 e dalla loro unione sono nati i gemelli Nicholas e Nicole). Il matrimonio tra Angela Lippi e Baudo durò appena cinque anni, durante i quali Angela riuscì a supportare il marito in uno dei momenti più difficili della sua carriera televisiva.

Mirella Adinolfi e le altre donne prima di Katia Ricciarelli

Prima di sposare Angela Lippi, Pippo Baudo si innamorò perdutamente di Mirella Adinolfi, da cui ebbe nel 1962 il figlio Alessandro.

Il suo riconoscimento arrivò a distanza di 30 anni, dal momento che in quel periodo Mirella era una donna sposata. In seguito alla fine del primo matrimonio, Baudo si butta a capofitto in un’intensa relazione di sette anni con la bellissima attrice e cantante Alida Chelli. Poi, dopo un breve flirt con l’attrice Adriana Russo, lo storico volto Rai si innamora di Katia Ricciarelli: i due si sposano nel 1986 e danno vita a una delle storie d’amore più seguite degli anni Novanta.

L’idillio terminerà a distanza di quasi trent’anni, con la richiesta di separazione avvenuta nel 2004 e il divorzio tre anni dopo.