Franco Califano, la passionale relazione con Patrizia De Blanck: cosa accadde tra i due e perché è finita

Franco Califano e Patrizia De Blanck vissero una relazione molto intensa negli anni '70: diversi come il giorno e la notte, vissero insieme esperienze molto passionali.

Il famosissimo cantautore Franco Califano e la contessa Patrizia De Blanck ebbero una storia d’amore e non soltanto di passione. La relazione tra i due si svolse negli anni ’70 e all’epoca i due a quanto pare ebbero una comunicazione epistolare. La stessa contessa lo ha raccontato in un’ intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, mostrandole le lettere ai lettori.

Una coppia un po’ “fuori dal comune”

Una coppia stravagante quella formata da Califano e dalla De Blanck, che in molti avevano etichettato come una storia di passione travolgente, viste anche le avventure che entrambi avevano avuto in precedenza.

Patrizia De Blanck ha invece smentito tutti con una rivelazione contenuta in un’intervista, nella quale ha parlato di un rapporto intenso che i due protagonisti vissero con un grande trasporto, con Califano che era innamoratissimo di lei e l’adorava. Anche lei stessa ha confessato di essere stata molto presa dal cantautore romano. Un rapporto, quello tra i due, che si nutriva della grande distanza esistente tra i due mondi ai quali appartenevano. Califano infatti era un artista del popolo, mentre Patrizia De Blanck una nobile dal “sangue blu”. Il cantautore era smanioso di mantenere la sua “veracità” romanesca e popolare, ma il rapporto fu molto intenso non soltanto dal punto di vista passionale.

Le lettere scritte dal cantante alla contessa e la rottura del rapporto

Sempre nel corso dell’intervista la contessa ha parlato anche delle lettere che Franco Califano le ha scritto, svelandone anche dei passaggi molto emozionanti.

In uno di questi Califano scriveva di immaginarla nuda, come lei era abituata a riposare, e di voler essere accanto a lei. Il rapporto purtroppo terminò per diverse ragioni tra le quali l’abitudine di fumare a letto del cantante e la sua contrarietà a raggiungere la contessa nella sua abitazione di Montecarlo.

Per Patrizia De Blanck queste cose erano “inaccettabili”, ma nonostante la fine del loro rapporto la contessa ha dichiarato che tra i due rimase vivo un legame molto forte e che in nessun altro ha trovato l’ironia e l’imprevedibilità del cantautore romano. Patrizia De Blanck ha anche dichiarato che Califano “a letto era un vulcano di fantasia”.