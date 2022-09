Giovanni Soldati, chi è il compagno di Stefania Sandrelli: età, carriera e famiglia di origine

Giovanni Soldati è il figlio d’arte e compagno storico della nota attrice Stefania Sandrelli, ultimamente, però, la coppia stia vivendo un periodo di crisi abbastanza pesante, costellato dalla malattia di lui e da una stanchezza reciproca in cui sembra quasi che i due siano costretti a vivere insieme.

Ma chi è esattamente Giovanni Soldati? Scopriamolo insieme.

Chi è Giovanni Soldati, il compagno di Stefania Sandrelli

Giovanni Soldati è nato a Roma il primo giugno 1953, dall’unione del noto scrittore e regista Mario Soldati e dall’attrice Jucci Kellerman.

Laureato presso l’Università di Cambridge, il 69enne compagno della Sandrelli ha iniziato a lavorare nel cinema seguendo le orme di padre; ha debuttato come aiuto regista di nomi famosi del grande schermo, come Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari e Tinto Brass e, successivamente, si è dedicato alla televisione, ideando serie televisive come Bello delle Donne, Mia per Sempre e Vite a Termine.

La relazione tra Giovanni Soldati e Stefania Sandrelli

Giovanni e Stefania fanno coppia fissa dal 1983, tuttavia, non si sono mai sposati:la loro storia è fatta di fiducia, amore, ma anche di sofferenza. Non sono mai diventati marito e moglie per scaramanzia, ma Stefania è certa che lui sia l’uomo della sua vita, sempre dedito e generoso nei suo confronti.



Purtroppo anche le più belle fiabe d’amore forse sono destinate a terminare, visto che, stando a quanto racconta l’attrice, oggi sono in crisi.



Soldati si è ammalato quando i due erano già stanchi l’uno dell’altra e distratti da altre persone, tuttavia, lui ha avuto bisogno di un aiuto che Stefania non avrebbe mai potuto negargli: era come se, in quegli anni di rinunce, la coppia fosse obbligata a stare insieme.Non hanno mai avuto figli insieme, ma lui è stato bravo con i figli di lei.

Giovanni Soldati ha dedicato la sua vita a Stefania Sandrelli e per questo lei gli sarà sempre riconoscente.