Emanuele Crialese, la rivelazione in conferenza stampa: è un uomo trans, il regista è nato “Emanuela”

Alla conferenza stampa per il suo film L'Immensità, il regista Emanuele Crialese ha parlato della sua giovinezza e del fatto di essere nato come femmina, ovvero "Emanuela".

Nel corso di una conferenza stampa al Festival del cinema di Venezia, il noto regista Emanuele Crialese ha parlato del suo film, L’Immensità, e facendolo ha colto l’occasione per raccontare un fatto privato di enorme importanza per la sua vita come uomo e come regista. Emanuele Crialese ha infatti raccontato di essere nato donna e di essere dunque un uomo trans: in un’intervista ha spiegato quanto il film, che racconta del rapporto intenso tra una madre ed un’adolescente trans, sia autobiografico.

Emanuele Crialese, la rivelazione: nato come donna e diventato uomo

L’immensità è la storia del rapporto viscerale tra una donna, interpretata da Penelope Cruz, e sua figlia Adriana, che da tutti si fa chiamare Adri e vuole essere percepita dal mondo come maschio e non come femmina.

Nella conferenza stampa Crialese ha spiegato quanto ci sia di profondamente autobiografico nel film. Crialese ha parlato a lungo di come la sua transessualità sia stata vissuta da sua madre: “Lei è stata peggio di me, si nascondeva più di me. Era una donna degli anni ’70 e ’80 che era sola con questo problema che per lei era un problema, per me solo un modo di esistere. Io e lei eravamo molto complici ma lei soffriva del mio dolore e io del suo di cui ero responsabile.

A volte è meglio stare insieme, altre volte no perché si è responsabili del bene anche dell’altro”.

Emanuele Crialese, la transizione: “Ho dovuto lasciare un pezzo del mio corpo”

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Crialese ha poi spiegato: “Io sono quello che sono, perché devo rassicurare?

C’è bisogno che dica io sono maschio o femmina? Sono quello che lei ha davanti, non basta? Sono e non sono, essere o non essere… Spero di non minacciare nessuno”. Emanuele un tempo fu Emanuela, e quella singola lettera è stato un grandissimo cambiamento, ma anche un cambiamento infinitesimale: “Per cambiare la A con la E del mio nome, ho dovuto lasciare un pezzo del mio corpo, il pegno che mi ha chiesto la società, sennò non avrei potuto cambiare nei documenti”.