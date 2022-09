Emma Marrone, morto il padre Rosario: un dolore indescrivibile, le parole della cantante per il lutto

Emma Marrone sta attraversando un momento personale profondamente difficile: nelle scorse ore è infatti morto suo padre Rosario, che aveva 66 anni. L’annuncio è stato dato dal comune di Aradeo, dove l’uomo risiedeva, ed è poi stato confermato dalla cantante stessa sui social. I funerali si terranno domani 5 settembre alle 17 nella chiesa madre di Aradeo.

Emma Marrone, morto il padre Rosario

Rosario Marrone, originario del comune leccese di Aradeo, è morto poche ore fa. Sono in tanti, in questo momento, a stringersi attorno alla famiglia Marrone per la perdita di un uomo che era profondamente amato dalla comunità.

Ne è la dimostrazione la dedica scritta sulla pagina Facebook del comune da parte delle istituzioni: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario”.

Rosario Marrone era sposato con Maria ed aveva due figli: Emma e Francesco.

Dal padre, la cantante aveva ereditato la passione per la musica: lui stesso nel tempo libero suonava la chitarra e suonava in un gruppo. Una volta si era anche esibito su un palco davanti a migliaia di persone, grazie alla figlia Emma che aveva voluto donargli questa grande emozione.

Emma Marrone, l’ultimo saluto al padre su Instagram

Oggi la cantante ha voluto salutare il padre per l’ultima volta con un post toccante e con una foto che lo ritrae mentre suona: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre.

La tua Chicca”. Ad esprimere vicinanza alla cantante, su Instagram, sono in tantissimi: tra questi l’amica Elodie, l’ex fidanzato Stefano De Martino (che con ogni probabilità conosceva bene l’uomo, e su Ig lo chiama “vecchio lupo”), l’amica Chiara Ferragni, Mara Venier, Rocio Morales, Giulia Salemi e molti altri.

Emma aveva già manifestato sui social il suo grande amore per il padre in passato, in occasione di un compleanno dell’uomo. La cantante aveva dedicato a lui un post molto commovente. “Sei forte papà. Sei il più forte de mondo. E sei il viaggio più bello della mia vita. Mi hai spinto a calci nel sedere tu sul primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi.

Ti amo tanto”.