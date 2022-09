La Vita in diretta, Adriana Volpe opinionista: in studio anche una “nemica” conosciuta in televisione

Adriana Volpe arriva a La Vita in Diretta e potremmo vederne di tutti i colori: in studio ci sarà anche Rita Rusic, che ultimamente non si è espressa nei confronti della conduttrice in modo positivo.

Adriana Volpe, dopo il Grande Fratello Vip, sembra pronta per tornare a fare l’opinionista. Anche stavolta approderà in un programma in cui non troverà amicizia e solidarietà, ma una vecchia compagnia “nemica”, ovvero una persona che in passato non si era espressa nei suoi confronti in modo, ovvero Rita Rusic. Lo anticipa il sito di Davide Maggio.

Adriana Volpe, amici (pochi) e nemici in tv

In principio fu la lite con Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, poi sfociata in una causa per diffamazione (per cui lui fu condannato). Poi vennero le liti con Sonia Bruganelli, fino alle ultime affermazioni della Volpe, che ha dichiarato “nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori!”.

Non che Bruganelli abbia lasciato correre: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita” ha dichiarato, riferendosi al curatore di programmi con I Fatti Vostri, che nel cast prevedevano anche Adriana Volpe.

Ora, è il turno di Rita Rusic, con cui Volpe si potrebbe trovare proprio a La Vita in Diretta, e che di recente sulla Volpe ha dichiarato a Le Belve: “Mi ha sempre annoiato anche nella casa.

Mi piacciono le persone intelligenti, frizzanti.

Mi incuriosiscono le persone da cui ho sempre qualcosa da imparare. Da lei ho imparato quell’attrezzo in cucina che frulla le verdure. Non ho mai cucinato nella mia vita (…) Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente”.