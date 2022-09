Ballando con le stelle, Lorenzo Biagiarelli spiega perché ha deciso di partecipare e tira una frecciatina a Enrico Montesano

Lorenzo Biagiarelli, finora noto per le sue capacità culinarie, ora si cimenterà sulla pista da ballo, per essere giudicato (anche) dalla fidanzata Selvaggia Lucarelli.

La coppia Biagiarelli-Lucarelli sarà per la prima volta insieme in tv, ma non in veste collaborativa bensì uno “contro” l’altro. Se, infatti, come ogni anno Selvaggia Lucarelli comparirà come giudice a Ballando con le Stelle, il suo compagno apparirà nel programma in veste di concorrente. La scelta di Milly Carlucci non nasconde una certa intelligenza, visto che l’idea di vedere “moglie e marito” uno contro l’altro, lei a giudicare e lui a piroettare, farà accorrere gli spettatori come api al miele.

Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle

La presenza di Biagiarelli nel programma era già stata annunciata ma non ancora confermata: ora, un video di presentazione del programma ed un post dello stesso Biagiarelli confermano quanto si subodorava.

Con una dichiarazione tra il serio e l’umoristico, Biagiarelli racconta perché ha deciso di partecipare: “Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue”.

Biagiarelli non rinuncia, nel suo annuncio, ad una frecciatina ad un altro concorrente, il dichiarato no vai Enrico Montesano: “Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”.

Lorenzo Biagiarelli, l’impegno con È sempre mezzogiorno

Lorenzo Biagiarelli ha voluto spiegare che la partecipazione non gli impedirà di proseguire il suo percorso a È sempre mezzogiorno: “In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno!

Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

Nelle stories di Instagram Biagiarelli appare già pronto a mettersi in gioco e sembra pronto ad esercitarsi: mostra dei video che lo vedono impegnato in palestra, per mettersi in forma in occasione del programma. Anche Selvaggia Lucarelli ha condiviso le storie, mostrando che, per ora, non c’è “guerra” in casa Lucarelli-Biagiarelli.