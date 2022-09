Florence Pugh dà lezioni di eleganza dopo le voci su Harry Styles e Olivia Wilde: l’attrice a Venezia79 con la nonna

È in corso la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Protagonisti di questi giorni sono Harry Styles, Florence Pugh e Olivia WIlde, che non hanno fatto parlare di sé tanto per il film fuori concorso al festival, quanto per presunte questioni amorose emerse durante le riprese.

Quanto un gossip può infiammare un festival? E quanto può fare perdere il focus? A entrambe le domande, la risposta è : tantissimo. Al Festival di Venezia, infatti, mostra del Cinema alla sua 79esima edizione, in corso dal 31 agosto al 10 settembre, non si fa che parlare dei presunti screzi che avrebbero coinvolto Florence Pugh, Harry Styles e Olivia Wilde, rispettivamente protagonisti e regista del film Don’t Worry Darling. Gli attori, in pratica, hanno rubato la scena al film.

Florence Pugh, Harry Styles e Olivia Wilde: cosa è accaduto e perché se ne parla

Centro del dibattito è quanto accaduto sul set di Don’t Worry Darling (Dwd), film presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia e realizzato dalla regista Olivia Wilde.

Protagonisti sono Florence Pugh e Harry Styles, che nel film recitano anche in diverse scene di sesso. Una tra le più discusse è stata una scena di sesso orale di Harry Styles a Pugh, molto commentata e diventata virale sul web. L’attrice non aveva apprezzato la popolarità riscossa d quelle immagini, in quanto a suo giudizio avrebbero viziato la ricezione del film stesso, finendo per monopolizzare il dibattito sul film. In un’intervista rilasciata alla rivista Harper’s Bazaar e pubblicata il 16 agosto, infatti, Pugh aveva mostrato la sua preoccupazione che tutto finisse per ridursi a “guardare l’uomo più famoso del mondo praticare del sesso orale a qualcuno”.

La sua in effetti era un’accusa più che una preoccupazione: “Non è il motivo per cui sono nell’industria del Cinema” – aveva tuonato. Ora il film torna a far parlare di sé non per il suo valore artistico ma per le polemiche relative agli intrecci sentimentali sul set.

Don’t Worry Darling: l’assenza di Florence Pugh, che ricompare con la nonna

I rumors si rincorrevano già prima di Venezia.

La regista Olivia Wilde era dovuta difendersi da accuse relative al gap di salario tra Harry Styles e Florence Pugh, che Wilde ha sonoramente smentito. Ma soprattutto, secondo il sito Puck, “Pugh non era entusiasta che la sua regista scomparisse così spesso con il suo attore protagonista”. Harry Styles, popolarissimo cantante solista, ex componente degli One Direction, e Olivia Wilde, regista e attrice celebre per fiction come Doctor House e Orange County, infatti, avrebbero instaurato una relazione proprio durante le riprese del film. Florence Pugh non ha mai rilasciato dichiarazioni esplicite, ma gli amanti del gossip hanno trovato terreno fertile quando alla presentazione del film alla mostra del cinema di Venezia 79 Pugh non si è presentata.

A domanda diretta, la regista Wilde ha risposto che Pugh era impegnata nelle riprese del secondo film di Dune. Tuttavia – come fa notare il Post, anche Timothée Chalamet ha una parte in quel film, inoltre la casa di produzione è la stessa, la Warner Bros, il che avrebbe dovuto agevolare l’allineamento dei calendari. Ma a rendere quantomeno sospetta l’assenza di Pugh alla presentazione con i colleghi è soprattutto l’indizio pubblicato dal corrispondente del New York Times a Venezia, che sul suo profilo Twitter ha diffuso le immagini di Pugh presuntamente a spasso per Venezia appena dopo la conferenza stampa su Don’t worry Darling.

5 minutes after Olivia Wilde was asked why Florence Pugh wasn't at the Venice press conference, Pugh was sighted arriving in Venice: https://t.co/5wba17af4i — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) September 5, 2022

Florence Pugh e la nonna a Venezia 79

L’attrice comunque si è finalmente presentata a Venezia e ha messo tutti a tacere con un sorriso smagliante e l’accompagnamento sul tappeto rosso della nonna. Abito bianco e foulard a fiori, elegantissima, la nonna di Pugh appare emozionata e orgogliosa della nipote. In un post sul suo profilo Instagram, scevro da ogni polemica sul film e più in generale da ogni commento su DWD, Florence Pugh ha spiegato di essere particolarmente emozionata per aver portato Ganzo Pat a Venezia.

“Non voleva più rinnovare il passaporto perché pensava di essere troppo vecchia per viaggiare” – ha scritto Florence Pugh. Ma le immagini mostrano sorrisi familiari e intimi in mezzo a migliaia di persona. Florence Pugh ha dato una lezione di eleganza a tutto il gossip del mondo.