Franco Terlizzi, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi fermato nell’ambito di un’inchiesta di ‘ndrangheta

Franco Terlizzi, ex concorrente del’Isola dei Famosi e pr della discoteca Hollywood a Roma, è stato raggiunto da un provvedimento di fermo per attività legate alla ‘Ndrangheta. Terlizzi, nello specifico, sarebbe coinvolto negli affari illegali di Davide Flachi, figlio del boss della Comasina Giuseppe “Pepé” Flachi.

Il servizio centrale di investigazione sulla criminalità di Roma e le fiamme gialle nella capitale hanno portato a compimento l’esecuzione di 13 provvedimenti di fermo.

Metropoly-Hidden Economy, l’inchiesta verso l’ndrangheta

L’inchiesta, dal nome Metropoly-Hidden Economy, ricercava le origini di un traffico di droga (hashish, coca, marjuana), nonché traffico di armi da guerra come Kalashnikov.

Inoltre, si indagava su una serie di reati di tipo estensivo. Le attività criminali sarebbero state gestite da Davide Flachi e dal clan della Comasina: nel quadro seguente, Franco Terlizzi apparirebbe come presunto prestanome di Davide Flachi.

Stamattina, insieme ai 13 fermi, sono scattati anche due provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di due attività imprenditoriali, ovvero un negozio di articoli sportivi ed una carrozzeria specializzata, pare, in riparazione di auto in danno di istituti assicurativi.

Franco Terlizzi, chi è il personal trainer dei vip coinvolto nell’inchiesta

Franco Terlizzi, personal trainer dei vip ed ex pugile, divenne celebre come concorrente de Isola dei Famosi. I suoi social, dai profili aperti anche oggi, mostrano Terlizzi in compagnia di vip di ogni sorta, che probabilmente lo avevano come allenatore o frequentavano la sua palestra.

Terlizzi ha 60 anni, è originario di Bitonto ed aveva cominciato la sua carriera nella boxe come peso leggero. Uno dei figli, Michael Terlizzi, aveva partecipato al Grande Fratello nel 2019.

Repubblica, oggi, riporta le parole che Terlizzi avrebbe detto al suo avvocato: ”Io non c’entro niente, ho fatto l’imprenditore, ho conosciuto queste persone, ma sono estraneo a queste accuse e lo dimostrerò”.

Sarebbe intestata a Terlizzi la carrozzeria messa sotto sequestro, nella quale venivano portate vetture oggetto di truffe assicurative.