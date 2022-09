Oroscopo di Paolo Fox del 6 settembre: Toro impulsivo, Gemelli rischia di litigare in amore

Giornata difficile per alcuni segni, che rischiano di farsi trasportare dagli impulsi e dalle emozioni nei rapporti di coppia e far nascere tensioni l'oroscopo di Paolo Fox.

Vediamo quali sono le previsioni per il 6 settembre secondo Paolo Fox: sarà una giornata molto interessante per alcuni segni, che vivranno momenti di tenerezza in famiglia.

Ariete

Oggi avrete in mano le redini del vostro destino, infatti potreste incontrare una persona speciale. Se avete scelto di fare una professione autonoma, potrete ottenere delle belle soddisfazioni.

Toro

Siete per natura impulsivi, ma non in amore, provate ad esserlo e non ve ne pentirete. A lavoro cercate di socializzare con i vostri colleghi, otterrete dei benefici.

Gemelli

Alcune tensioni potrebbero crearsi nelle coppie a causa di responsabilità mal condivise.

Se dovete iniziare una nuova avventura lavorativa vi sentirete ansiosi e suscettibili.

Cancro

Anche se la Luna esce dalla vostra costellazione, continuerà a supportarvi per qualche altro giorno. Il vostro intuito infallibile vi permetterà di fare buoni affari.

Leone

La giornata trascorrerà in maniera serena, in giro per i negozi a fare shopping o in casa a sbrigare delle faccende. La creatività non vi manca e qualsiasi cosa vediate diventa per voi uno spunto per migliorarvi o realizzare qualcosa di nuovo.

Vergine

Il Sole, appena entrato nel vostro segno, vi regalerà bellezza e benessere.

L’amore vi sorride, anche se siete sempre un po’ troppo possessivi. Bene i guadagni.

Bilancia

In questo momento vorreste solo più garanzie, ma dovete attendere ancora un po’. In questo giorno potrebbero crearsi nuove alleanze o accordi propositivi.

Scorpione

La giornata inizierà nel migliore dei modi, soprattutto per quanto riguarda gli affetti. Se siete alla ricerca di nuove avventure sentimentali, questo è il momento giusto.

Sagittario

La vostra diffidenza potrebbe creare qualche discussione con il vostro partner, ma tutto si risolverà molto presto. Dovete avere ancora un po’ di pazienza a lavoro, le cose si sistemeranno con il tempo.

Capricorno

Questo non è il momento giusto per puntare troppo in alto. Mercurio non vi appoggia, ma Venere è tornata ad essere vostra amica.

Acquario

Anche se siete insistenti, l’amore ancora tace. A lavoro siete poco attivi, dopo le vacanze fate fatica ad ingranare.

Pesci

Nella vostra vita vi sono tante persone superflue, cercate di comprendere meglio chi ha davvero senso frequentare. Il resto della giornata proseguirà in maniera tranquilla.