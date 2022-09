Donatella Milani, grave incidente automobilistico: le condizioni della cantante e le dichiarazioni dall’ospedale

Donatella Milani ha avuto un grave incidente automobilistico causato dall'attraversamento improvviso di un cane: ora si trova in ospedale, dove dovrà rimanere per un mese circa.

Grave incidente per Donatella Milani: la cantante al momento si trova infatti in ospedale, dopo essere rimasta vittima di un incidente in auto provocato, a quanto pare, da un cane che le ha attraversato la strada.

Donatella Milani, grave incidente: “Mi ha attraversato un cane”

La notizia dell’incidente arriva proprio dai canali social di Donatella Milani, che ha pubblicato una foto di se stessa sdraiata in un letto d’ospedale, e scrive: ”Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po confortato. Ho avuto un incidente con auto, mi ha attraversato un cane.

Dovrò restare cosi almeno un mese, ma x fortuna sono qui a raccontare!”.

Difficile credere che non ci siano state conseguenze di un certo calibro, considerando il mese di convalescenza ospedaliera che i medici le hanno imposto. Sono in molti, ad ogni modo, coloro che sono accorsi sotto la foto pubblicata dalla cantante per esprimere la loro solidarietà. Nell’immagine pubblicata, Donatella Milani appare con il collare al collo ed una flebo al braccio: difficile intuire l’entità delle ferite, anche perché la cantante ha deciso di non scendere nei dettagli.

Donatella Milani e Pupo: tutto sulla loro storia d’amore

Forse non sono in molti a ricordarsi di Donatella Milani, ma nessuno ignora la notorietà di alcune parole che fu lei, per prima, a mettere insieme.

Ad esempio: ”Su/di noi/nemmeno una nuvola” vi dice niente? Questo ritornello, che appartiene alla canzone Su di noi cantata da Pupo, è stata infatti scritta dalla Milani che all’epoca dell’ideazione del brano era una giovanissima cantante e viveva un’intensa storia d’amore con Pupo (già all’epoca sposato con la sua prima moglie). Pare che la canzone sia proprio ispirata al loro amore.

Sono molto famose anche altre sue canzoni: tra queste c’è Volevo dirti, brano che lei cantò al festival di Sanremo nel 1983.