La Regina Elisabetta II sta male, la Bbc interrompe le trasmissioni e cambia il palinsesto

Cresce l’allarme per le condizioni della regina Elisabetta II, che da mesi vive nella sua dimora scozzese. La rete ufficiale britannica BBC ha interrotto tutte le trasmissioni e i giornalisti sono vestiti a lutto. È quanto prevede il protocollo stabilito da Westminster in caso di morte della regina.

BBC interrompe i programmi: l’annuncio sulla regina

Bargain Hunt, il game show che va in onda sui canali della BBC è stato interrotto. Il motivo è l’allarme per le condizioni di salute della regina Elisabetta, che si fanno inevitabilmente preoccupanti dopo questa mossa televisiva. L’interruzione di tutte le trasmissioni su BBC è infatti uno dei punti del cosiddetto protocollo “London Bridge”, un insieme di regole da applicare nel caso in cui la regina muoia.

Una delle tappe da rispettare è proprio che tutte le trasmissioni BBC siano interrotte per dare spazio unicamente alle notizie relative alla regina. La trasmissione prevista in caso di applicazione del protocollo è Radio Alert Transmission System, riservato proprio ai casi in cui muoia uno dei membri della famiglia reale. A preoccupare è che anche i giornalisti siano già tutti vestiti di nero, come anche il sito, solitamente dominato dai colori rosso e bianco.

La BBC quindi è in modalità esclusiva di News live coverage, con giornalisti davanti a Balmoral e telecamere nei punti chiave della vita reale: Buckingham Palace, il castello di Windsor, e le piste di atterraggio britanniche e scozzesi sono costantemente monitorate dalla tv britannica.

BBC stravolge i palinsesti

L’operazione, London Bridge, ribattezzata “Unicorno” nel caso in cui la regina si trovi in Scozia e quindi segua il rituale scozzese, ha previsto che tutta la programmazione BBC quindi cambi e si concentri solo sulle notizie che riguardano la salute della regina.

In queste ore, il live di Buckingham Palace sta registrando immagini storiche, di “fedeli” alla sovrana che si sono precipitati attorno alla residenza reale di Londra malgrado la città sia allagata dalla pioggia e malgrado la regina non sia lì.

Da quanto riporta BBC news, la regina al momento è sotto stretto controllo medico. Sta riposando e sta bene, ma a dare l’allarme sarebbero stati proprio i medici. Sempre le telecamere, invece, stanno documentando l’arrivo del principe Williams a Balmoral dall’aeroporto di Aberdeen. Le condizioni della sovrana si sarebbero aggravate stamattina “In seguito a un’ulteriore valutazione”, come informa un comunicato diffuso dalla casa reale.

Secondo quanto sta registrando la BBC, figli e nipoti si starebbero tutti recando al capezzale della regina Elisabetta II. Sia William che Harry starebbero raggiungendo la nonna senza le rispettive mogli. Un momento storico e solenne, testimoniato dall’abbigliamento già in lutto di tutti i giornalisti BBC.