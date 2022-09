Oroscopo di Paolo Fox di venerdì 9 settembre: Ariete nel caos, nuove sfide in vista per Gemelli

Prima del weekend, Paolo Fox ci indica come affrontare senza intoppi il venerdì. Cosa dicono le stelle secondo l’astrologo: l’oroscopo di Paolo Fox segno per segno.

Previsioni del giorno 9 settembre: Ariete

Per l’Ariete ci sarà un periodo piuttosto complicato e caotico in modo particolare per quello che riguarda vita lavorativa mentre in amore ci potrebbero essere dei ritorni.

Oroscopo 9 settembre: Toro

Il Toro dovrà prestare attenzione alle finanze perché potrebbero esserci delle spese eccessive.

Oroscopo del giorno: Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli riuscirà ad affrontare ogni problema e difficoltà con la forza di volontà e l’impegno.

Cancro: cosa accadrà

I nati sotto il segno del Cancro vedranno un periodo di positività a lavoro ma potranno avere anche delle conferme importanti in amore.

Leone: previsioni per il 9 settembre

Il Leone potrà chiarire con il partner se ci sono state delle tensioni, mentre chi è single potrà fare nuovi incontri.

Segno zodiacale della Vergine: oroscopo 9 settembre

La Vergine dovrà abbandonare ogni pretesa di portare tutto sulle proprie spalle e aprirsi a nuove conoscenze in amore.

Bilancia: cosa succederà

La Bilancia non vedrà un periodo particolarmente facile in campo lavorativo e anche in amore non tutto andrà per il meglio.

Previsioni 9 settembre per il segno dello Scorpione

Lo Scorpione potrebbe essere interessato a un periodo di relax mentre in coppia potrebbero realizzarsi importanti progetti.

Oroscopo del giorno: Sagittario

Il segno del Sagittario sarà esposto a nuove emozioni ma potrebbero rivelarsi non molto positive se non si presta attenzione.

Oroscopo 9 settembre Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno potranno finalmente vedere realizzate le proprie idee mentre in amore ci saranno buone occasioni di incontro.

Previsioni Acquario 9 settembre

L’Acquario dovrà guardare avanti e fare attenzione ai rapporti con il partner.

dal momento che potrebbero essere crisi.

Pesci: oroscopo 9 settembre

I Pesci dovranno avere molta prudenza in campo amoroso perché potrebbero nascere delle tensioni con i propri cari.