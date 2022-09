Elisabetta II, tutti i film che hanno raccontato la regina d’Inghilterra morta ieri a 96 anni

Non solo The Crown: un ritratto della regina Elisabetta II è stato tentato da molti registi, che l'hanno rappresentata in modo più o meno fedele alla realtà.

La Regina Elisabetta II è stata una delle figure storiche più importanti degli ultimi decenni. Non solo il suo ruolo è stato fondamentale per la storia mondiale nel corso di tutti questi anni, ma è divenuta anche un’icona di stile e una figura di stile carismatica. Non stupisce, quindi, che la Regina Elisabetta II sia stata rappresentata in film e serie tv. Si è trattato di una grande sfida per le attrici che hanno dovuto interpretare il ruolo della sovrana sul grande schermo, ma quali sono questi film?

Tutti i film che hanno avuto come protagonista la Regina Elisabetta II

1. The Queen

The Queen è un film da vedere assolutamente, poiché permette di comprendere al meglio il tormento che la sovrana stava vivendo in quel particolare periodo storico, ovvero la morte di Diana.

In quel momento, la Regina già incapace di gestire la vita pubblica di Diana, difronte alla sua morte non sapette bene come muoversi. Questa sua incertezza e la sua reazione quasi ostile le causò un deciso calo di popolarità, non solo nei suoi confronti, ma anche per l’intera famiglia reale. A interpretare il ruolo della sovrana troviamo Helen Mirren. La sua magistrale interpretazione le ha permesso di ottenere diversi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e un Oscar come miglior attrice protagonista.

2. Il discorso del Re

A vestire il ruolo della sovrana ancora bambina in questa pellicola è Freya Wilson. Si tratta di un film che racconta l’ascesa di Re Giorgio IV diretto da Tom Hooper. La trama è incentrata sulla salita al trono del padre di Elisabetta II, dopo l’abdicazione del fratello.

A interpretare Re Giorgio IV è, invece, un bravissimo Colin Firth.

3. Una notte con la regina

In questo film di Julian Jarrold si racconta un episodio davvero accaduto alla Regina Elisabetta II, all’epoca ancora principessa.

Era l’8 maggio 1945 quando erano in corso i festeggiamenti per la vittoria degli Alleati contro la Germania. La principessa Elisabetta e sua sorella Margaret furono invitate a partecipare ad un ballo che si teneva all’Hotel Ritz, ma una volta arrivate lì, Margaret si perse. Elisabetta, allora, la cercò per tutta la notte e fece la conoscenza di Jack, un disertore, che la aiutò nella sua ricerca.