Luisa Ranieri, la confessione inedita dopo anni di vita pubblica: “Non mi piaccio”, ecco a cosa si riferisce

Luisa Ranieri ha parlato della sua percezione di se stessa a Nuovo tv, raccontando di non gradire molto l'idea di rivedersi.

Luisa Ranieri è una delle bellezze naturali più significative e apprezzate della televisione italiana. Attrice e conduttrice di successo, è sposata da dieci anni con Luca Zingaretti, celeberrimo attore, idolo di tutti i fan di Montalbano, da cui ha avuto due splendide figlie, Emma e Bianca.

Scopriamo insieme le recenti e inaspettate dichiarazioni di Luisa Ranieri, che hanno a dir poco lasciato senza parole ammiratori e telespettatori di tutta Italia.

Luisa Ranieri, una rivelazione inaspettata che ha fatto scalpore

Alla vigilia delle repliche in prima serata su Rai 1, del suo ultimo lavoro in qualità di protagonista, Luisa Ranieri ha rilasciato una dichiarazione del tutto singolare, ripresa dal noto settimanale Nuovo TV, che ha lasciato i lettori esterrefatti:

“In televisione non mi piaccio” ha dichiarato l’attrice, aggiungendo “sono esigente, noto solo i miei difetti”. A non essere d’accordo è il marito, Luca Zingaretti, che le dice: “Sei la mia luce”, mostrando quanto ammiri la moglie nel suo lavoro e nel privato.

Luisa Ranieri ha poi raccontato come suo marito Luca Zingaretti, per contro, non faccia altro che sottolineare quanto sia bella, dichiarandole amore incondizionato e sostenendola fortemente nella sua carriera di attrice.

D’altra parte, è noto che sia stato proprio lui a convincere Luisa Ranieri ad accettare un ruolo che prevedeva una scena di nudo nel capolavoro di Sorrentino, È stata la mano di Dio, infondendole coraggio e rassicurandola.

Luisa Ranieri travolta da Lolita Lobosco: positiva e forte

Da domenica 11 settembre, rivedremo la bellissima Luisa Ranieri in prima serata su Rai 1, con le repliche della fiction Lolita Lobosco, una produzione che ha raccolto grandi consensi e successo, anche grazie all’interpretazione impeccabile dell’attrice.

La moglie di Luca Zingaretti ha rivelato di essere stata letteralmente travolta dal personaggio: una protagonista forte e positiva che si trova a occupare la posizione di Vicequestore di Bari, al comando di una squadra di uomini.

Un ruolo in equilibrio tra femminilità e professionalità: due aspetti coniugati alla perfezione nella trama della fiction.

Per vedere materiale inedito di Luisa Ranieri, dovremo aspettare la seconda stagione della serie tv, prevista sul primo canale della Rai nei primi mesi del prossimo anno.