Morte Regina Elisabetta, cambia il palinsesto televisivo per omaggiare la sovrana: i programmi modificati

La Regina è morta, e il palinsesto televisivo non si sente molto bene. Dopo la notizia bomba -per quanto la morte di una donna di 96 anni possa giungere inaspettata- della morte della sovrana d’Inghilterra, è stato chiaro a tutti che a livello televisivo avremmo passato un fine settimana fuori dal comune.

Senza sperare di raggiungere il grado di sisma mediatico che provocò la morte prematura e terribile di Lady Diana, la ormai ex regina d’Inghilterra può star certa che nessuno la dimenticherà in fretta e che i primi giorni dopo la sua morte saranno ricchi di celebrazioni, trasmissioni commemorative e contenuti televisivi e mediatici correlati su di lei, la sua vita e l’importanza del suo operato.

Palinsesto televisivo: terremoto su Rai 1 e Rai 3

In Italia il palinsesto è già stato sconvolto nella serata di ieri, subito dopo la notizia, con degli speciali televisivi. Qualcuno a Rai 3, ad esempio, oggi farà gli straordinari: Agorà è partita eccezionalmente alle 8 di stamattina e finirà verso le 12. Rete 4 dal canto suo ha deciso di fare uno speciale su Elisabetta, che inizierà alle 12.30 e si concluderà alle 14. Cambiamenti ad hoc anche su Sky, dove potremo rivedere alcuni episodi di The Royals e, alle 19.15, lo speciale The Coronation, che ricorderà il momento dell’incoronazione.

Sky Cinema Due regala The Queen agli abbonati

Eccezionalmente, Sky Cinema Due ha deciso di regalare a tutti gli abbonati Sky la visione open di The Queen, il celebre film con Helen Mirren che ricorda gli avvenimenti immediatamente successivi alla morte di Lady Diana.

La Regina Elisabetta è morta nel pomeriggio di ieri, a Balmoral, circondata da gran parte della sua famiglia. Aveva 96 anni e, nell’aprile dello scorso anno, aveva salutato per l’ultima volta l’amato marito Filippo, sposato nel 1947.