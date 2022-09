Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 10-11 settembre: Ariete pronto a ricominciare e tutti i segni fortunati

Weekend enormemente positivo per molti segni che vivranno ottimi assestamenti stellari: in cima alla classifica di Paolo Fox c'è l'Ariete, che vive momenti di grande amore.

Ecco tutte le previsioni per i 12 segni dello zodiaco per il secondo weekend di settembre stilato da Paolo Fox con le indicazioni per amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno in questo fine settimana non devono avere paura di iniziare dei nuovi legami amorosi, in quanto le stelle sono dalla loro parte e anche nel lavoro è il momento giusto per approfittarne

Oroscopo Toro

I nati nel Toro devono evitare di perdere tempo cercando amori impossibili, con il rischio di non concludere nulla ma devono riflettere bene in un weekend positivo per il lavoro.

Oroscopo Gemelli

Per i gemelli è importante non spendere energie in modo inutile con i single che rischiano di restare da soli, mentre dovrebbero invece cambiare il loro punto di vista.

Oroscopo Cancro

Per i nati nel segno non è il momento di discussioni in amore specialmente nel giorno di domenica, specialmente con il partner, La cautela sia in amore che nel lavoro dovrà durare anche nella settimana successiva

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno nel weekend ci sarà una atmosfera positiva in amore per cui è necessario approfittarne. Nel campo del lavoro è il momento giusto per recuperare dopo aver attraversato diverse difficoltà.

Oroscopo Vergine

In questo fine settimana i nati nella Vergine devono stare molto attenti ai rapporti con il partner che potrebbero essere in crisi e trovarsi ad un punto di non ritorno.

Buone sensazioni nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno le giornate di sabato e domenica potrebbero essere difficili a causa di una bugia, seppur piccola, che potrebbe tornare a galla e che deve essere gestita al meglio.

Oroscopo Scorpione

Le coppie devono fare particolare attenzione ai chiarimenti che sono attesi nei giorni del fine settimana, e mantenere la calma specialmente la domenica.

Oroscopo Sagittario

Nelle due giornate di sabato e domenica i nati nel segno devono smussare sul nascere tutte le polemiche che potrebbero nascere, sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo Capricorno

Le stelle sono promettenti in amore nel fine settimana per i single nati nel segno del Capricorno. Attenzione ad un possibile risveglio della passionalità.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno che hanno vissuto un periodo di crisi hanno la possibilità di ritrovare la piena serenità nel weekend e devono approfittarne.

Oroscopo Pesci

In questo fine settimana i nati nei pesci devono fare molta attenzione nella gestione dei rapporti sentimentali che sono stati attraversati da una piccola crisi.