Pippo Baudo, tutti i talenti che ha scoperto (e quello che si è lasciato sfuggire ed è diventato il migliore)

Considerato il re degli show televisivi, Pippo Baudo vanta una carriera di tutto rispetto, costellata da continui successi professionali che gli hanno permesso di scoprire tanti talenti nascosti, che ancora oggi lavorano nel mondo dello spettacolo grazie a lui. Eppure molti non sanno che il grande Pippo ha anche due splendidi figli: Alessandro e Tiziana, avuti da due diverse relazioni. Scopriamo insieme la loro storia e l’affetto particolare di questi giorni.

Pippo Baudo, ecco i talenti scoperti dal conduttore

A 85 anni suonati, lo vediamo ancora in TV, nelle poche interviste che rilascia, con il piglio attento e autoritario che lo ha sempre caratterizzato.

Il nostro Pippo Baudo è davvero un orgoglio per tutti gli italiani: talento naturale, serio sul palcoscenico e naturalmente simpatico, il grande presentatore è diventato un pezzo della storia della Tv italiana.

Un lavoro che lo ha da sempre appassionato e che gli ha permesso di conoscere tanta gente, giovani in cerca del successo che hanno trovato in lui un ottimo mentore, un apripista al successo che per tutti i giovani talenti scoperti, non è ancora terminato. Ricordiamo Laura Pausini, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Heather Parisi e tanti altri volti meno noti.

C’è un nome, però, che ebbe sotto gli occhi e che non legò al suo, in quanto non lo ritenne la persona giusta. Oggi, Pippo Baudo si è dichiarato molto pentito di non aver saputo riconoscere immediatamente il suo talento. Si tratta di Fiorello, cantante, conduttore e carismatico personaggio, di cui Baudo disse: “Quando si fa un provino lo si fa di 5 minuti. Fiorello lo fece di 50. E io gli dissi: “Sei bravo ma Fantastico lo devo fare io no tu”. E lo scartai. Proprio io che mi vanto di averne scoperti tanti ho preso una toppata gigantesca“.

La famiglia di Pippo Baudo: chi sono i figli Alessandro e Tiziana

Oltre a essere uno dei volti più noti del piccolo schermo, Pippo Baudo, ha avuto una vita amorosa molto movimentata che tutti conosciamo, ma pochi conoscono i suoi due figli: Alessandro, che è nato da una relazione clandestina con Mirella Adinolfi e Tiziana.

Pur essendo frutto di un tradimento, il marito di Mirella, l’ex dirigente Rai conosciuto come Tullio Formosa, decise di riconoscere il bambino come suo e di andare via dall’Italia per sempre. Ciononostante, alla morte del padre che lo ha cresciuto, Alessandro ha voluto riallacciare i rapporti con Pippo Baudo tanto che qualche giorno fa è ritornato dall’Australia per accudirlo.

La secondogenita di Pippo, invece, si chiama Tiziana ed è nata nel 1970 dal primo matrimonio con Angela Lippi. La bella Tiziana è la manager di suo padre, è sempre al suo fianco e lo sostiene in ogni occasione, molti dicono che non si somiglino, eppure qualcosa di Pippo resta sul viso della giovane, orgogliosissima del suo super papà.